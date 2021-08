Nel Lazio 600 incendi in 10 giorni: la Regione dichiara lo stato di calamità naturale Seicento incendi in dieci giorni, tra cui quelli devastanti di Tivoli e Fara Sabina con danni gravissimi e centinaia di sfollati. Nicola Zingaretti ha firmato ieri l’ordinanza di calamità naturale per la Regione Lazio a causa dei roghi. Stato di massima allerta dichiarato fino al prossimo 30 settembre.

Nel Lazio dal 2 agosto si sono registrati 600 incendi. In poco più di dieci giorni hanno bruciato centinaia di ettari di bosco, sterpaglie, campi e vegetazione. L'ondata di caldo e di temperature torride ha favorito il propagarsi delle fiamme, con esito in alcuni casi disastrosi come a Tivoli, dove un vasto incendio è divampato per oltre 24 ore costringendo all'evacuazione centinaia di persone e devastando una riserva naturale. Situazione simile a Fara Sabina, in provincia di Rieti. La dimensione, il numero e gli effetti dei roghi hanno convinto il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha dichiarare lo stato di calamità naturale, che comporta anche lo status di massima allerta fino al prossimo 30 settembre.

Obiettivo: fondi per la prevenzione e risarcire agricoltori

Impegnati instancabilmente sul fronte degli incendi gli uomini e le donne della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. In 10 giorni sono state 320 le ore di volo degli elicotteri regionali e 1200 gli interventi dei volontari anti incendio della Protezione Civile. "Gli ultimi incendi di Tivoli e Fara in Sabina – ha commentato la decisione il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, Carmelo Tulumello – sono solo la punta dell’iceberg di un’emergenza che, complice il grande caldo, non accenna ad attenuarsi. Lo stato di calamità è finalizzato al richiedere al Governo provvedimenti straordinari per potenziare ulteriormente la capacità di contrasto degli incendi e risorse per ristorare amministrazioni, operatori economici ed agricoltori pesantemente danneggiati".

Caccia a chi ha innescato gli incendi

Dietro i roghi in alcuni casi ci sta l'incuria dell'uomo, in altri gesti consapevoli e criminali. "I Carabinieri forestali – aggiunge Tulumello – attivati dalla sala operativa regionale, svolgono attività di indagine per capire l’origine dei roghi e, a quanto si apprende, la matrice è prevalentemente dolosa, in particolare nel sud della regione. Proprio per la grave situazione dei danni arrecati dal fuoco e dallo stress cui sono sottoposti uomini e mezzi, la dichiarazione dello stato di calamità si estende fino al 30 settembre, termine del periodo di rischio previsto per il territorio regionale".