Nasce a Roma l’istituto comprensivo Piero Angela: “È un impegno a ricordare la sua grandezza” L’Istituto comprensivo di Casal Monastero (Roma) è ora intitolato a Piero Angela. A comunicarlo è stata la scuola stessa attraverso un post su Facebook: “Ci impegniamo a fare la nostra parte per il bene del Paese, come lui ha chiesto”.

A cura di Enrico Spaccini

Piero Angela (foto da LaPresse)

L'Istituto comprensivo ‘Via Poppea Sabina' di Casal Monastero, nella zona del Municipio IV a nord est di Roma, ha deciso di cambiare nome. A partire da quest'anno, il raggruppamento di scuole, da quella dell'infanzia fino a quella secondaria di primo grado, sarà intitolato a Piero Domenico Angela: "L'uomo speciale che ha reso accessibile a tutti la conoscenza", si legge sul profilo Facebook ufficiale dell'Istituto.

"Abbiamo accolto immediatamente la proposta della scuola"

"È stata una proposta della scuola che abbiamo accolto immediatamente", ha raccontato la vicepresidente del Municipio IV, Annarita Leombruni. L'iter burocratico è iniziato l'8 settembre dell'anno scorso a meno di un mese dalla scomparsa di Piero Angela, deceduto il 13 agosto 2022 all'età di 93 anni.

La procedura per l'abbandono dell'intitolazione alla seconda moglie dell'imperatore Nerone si è conclusa solo a febbraio 2023 con un documento firmato dall'assessora alla Scuola Claudia Pratelli che aveva portato la delibera in giunta. "È stato un lavoro di squadra", ha sintetizzato Leombruni, "ognuno ha fatto la sua parte".

Il nuovo Istituto comprensivo ‘Piero Angela'

Sul sito dell'Istituto e sui profili social appare ancora l'intestazione ‘Via Poppea Sabina', ma è solo questione di tempo. A partire da questo mese, infatti, si chiamerà: Istituto comprensivo Piero Angela.

"Ci impegneremo come comunità a far rimanere salda nella memoria di tutti, e in particolare delle nuove generazioni, la grandezza intellettuale di Piero Angela", ha assicurato la scuola, "e a fare la nostra parte per il bene del Paese, come egli stesso a chiesto".