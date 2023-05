Musei gratis a Roma oggi 7 maggio: siti archeologici e mostre da visitare per la Domenica al Museo Torna l’appuntamento gratuito della prima domenica del mese, 7 maggio 2023: porte aperte gratis nei siti archeologici e nei musei civici e statali. Ecco cosa vedere a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

È arrivata anche questa prima domenica di maggio e, come ogni mese, i siti archeologici e i musei della capitale aprono le loro porte a visitatrici e visitatori a costo zero, senza pagare biglietto di ingresso. Oltre ai luoghi di storia e cultura gestiti dal ministero dei Beni Culturali, aderiscono all'iniziativa anche i musei civici di Roma, i "Musei in Comune", anche se non sempre c'è la disponibilità di accedere alle mostre gratuitamente.

I musei civici gratis a Roma il 7 maggio per la Domenica al Museo

Come molte città italiane, anche Roma con i suoi musei aderisce all'iniziativa della Domenica al museo e apre le sue porte gratuitamente a visitatori e visitatrici. A partecipare all'iniziativa, come anticipato, i musei, i siti archeologici e altri luoghi della cultura a gestione comunale e statale.

Per quanto riguarda i primi, prevedono l'accesso gratuito questa domenica:

Musei Capitolini,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Museo dell’Ara Pacis,

Centrale Montemartini,

Museo di Roma,

Museo di Roma in Trastevere,

Galleria d’Arte Moderna,

Musei di Villa Torlonia,

Serra Moresca di Villa Torlonia,

Museo Civico di Zoologia,

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco,

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese,

Museo Napoleonico,

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese,

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

Museo di Casal de’ Pazzi,

Museo delle Mura,

Villa di Massenzio.

Nel corso della giornata di domenica 7 maggio, inoltre, restano aperti anche la Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo, e il Planetario: per entrambi, però, non è prevista gratuità ma il pagamento del biglietto classico.

Tutte le mostre da visitare gratis oggi a Roma

Oltre alle collezioni permanenti, numerosi musei aprono gratuitamente le loro porte alle mostre che ospitano. In particolare, si riconferma anche questa domenica l'accesso alle mostre ospitate ai Musei Capitolini. Prima fra tutte, la mostra VRBS ROMA nella quale è esposta, per la prima volta, la personificazione della città dea Roma, inaugurata lo scorso 21 aprile per l'anniversario dalla fondazione della città. In corso, inoltre, al Palazzo Caffarelli, anche La Roma della Repubblica, secondo capitolo (dopo la mostra La Roma dei Re del 2018) del ciclo Il Racconto dell’Archeologia. A Palazzo dei Conservatori, infine, si trova il progetto espositivo multimediale Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare e L’eredità di Cesare e la conquista del tempo.

I Musei Capitolini

Affine per tematica la mostra Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline, dove sono esposte le opere restaurate e inedite, ospitata alla Centrale Montemartini.

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, invece, il programma espositivo di arte italiana contemporanea QUOTIDIANA ospita, proprio fino al 7 maggio, le mostre dei gemelli Carlo e Fabio Ingrassia (Catania 1985) per la sezione PAESAGGIO e l’opera della giovane artista Marta Naturale (Mirano 1990) per la sezione PORTFOLIO.

Due le mostre visitabili al Museo di Roma in Trastevere: la prima sul compositore e direttore d’orchestra Armando Trovajoli. Una leggenda in musica dove si ripercorre la sua intera carriera. La seconda, invece, raggruppa opere grafiche, fotografiche, pitture, sculture e altri documenti che descrivono la vita a Roma fra gli anni Venti e il 1940 nella mostra I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940).

Il Casino dei Principi di Villa Torlonia ospita Primarosa Cesarini Sforza. La materia e il perimetro, mostre dedicata all’artista romana che ripercorre i cinquanta anni della sua attività con una cinquantina di opere esposte.

Ancora esposta la mostra Pasolini pittore alla Galleria d’Arte Moderna, in occasione dei cento anni dalla nascita (1922-2022). Nella sala grafica, invece, è visitabile Visual Diary. Mostra di Liana Miuccio, un percorso visivo, in forma di diario.

La Centrale di Montemartini

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, è ancora in corso Pericle Fazzini, lo scultore del vento, che ripercorre la carriera dell'artista dalle prime opere ai bozzetti originali della Resurrezione della sala Pier Luigi Nervi in Vaticano. E, per terminare, apre le sue porte ai visitatori gratuitamente anche Bōchōtei. Vite all’ombra del muro. Enrico Graziani ospitata al Museo delle Mura, la mostra fotografica sulle conseguenze, soprattutto architettoniche e sociali, della costruzione di possenti muri di protezione da tsunami con scatti prevalentemente realizzati nelle città e nei dintorni di Kesennuma e Rikuzen Takata.

Le terme di Caracalla

Tutti i musei statali gratis domenica 7 maggio a Roma

Ecco, invece, i musei a gestione statale di Roma che aderiscono alla Domenica al museo del 7 maggio. Come suggerisce lo stesso ministero della scultura, per scegliere la sede è possibile visionare la lunga lista presente sul sito: se si è interessati ad uscire dalla città, qui si trovano tante altre opportunità in tutta la regione Lazio. Attenzione, però: alcune sedi sono visitabili soltanto previa prenotazione. Per quanto riguarda il Parco Archeologico del Colosseo, invece, il ritiro del titolo di ingresso è possibile esclusivamente presso la biglietteria dell’Arco di Tito, senza possibilità di prenotare in anticipo.

Ecco tutti gli musei visitabili gratis oggi a Roma: