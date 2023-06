Musei gratis a Roma domenica 4 giugno: siti archeologici e mostre da visitare gratuitamente oggi Un’altra domenica da passare nei musei e nei siti archeologici a Roma e in tutto il Lazio quella di oggi, 4 giugno 2023: scopriamo tutti gli ingressi gratis nei musei civici capitolini e in quelli gestiti direttamente dal ministero della Cultura.

A cura di Beatrice Tominic

I Mercati di Traiano

Nuova Domenica al Museo in questa prima domenica di giugno: torna il tradizionale appuntamento con l'ingresso gratuito nei musei della capitale, sia da quelli gestiti dal comune di Roma che quelli gestiti direttamente dal ministero della Cultura. Le porte di musei e siti archeologici oggi, 4 giugno, si aprono gratuitamente a visitatori e visitatrici pronti e pronte a fare il pieno di storia e cultura nella capitale e non solo: molti siti gestiti dallo Stato si trovano anche nelle cittadine e nei comuni intorno alla capitale. Non solo: anche nelle altre province sono molti i musei e i siti archeologici gratis oggi.

I musei civici gratis oggi a Roma per la Domenica al Museo

Prima domenica del mese può voler dire soltanto una cosa per tutti gli appassionati di arte: Domenica al Museo con siti archeologici gratis. E così, come da tradizione, porte aperte nei luoghi della cultura anche in questa domenica, 4 giugno 2023. Vediamo quali sono i musei visitabili gratuitamente nel circuito dei musei civici romani:

Musei Capitolini,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Museo dell’Ara Pacis,

Centrale Montemartini,

Museo di Roma,

Museo di Roma in Trastevere,

Galleria d’Arte Moderna,

Musei di Villa Torlonia,

Serra Moresca di Villa Torlonia,

Museo Civico di Zoologia,

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco,

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese,

Museo Napoleonico,

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese,

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

Museo di Casal de’ Pazzi,

Museo delle Mura,

Villa di Massenzio.

Nel corso della giornata di domenica 4 giugno, inoltre, restano aperti anche la Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo, e il Planetario: per entrambi, però, non è prevista gratuità ma il pagamento del biglietto ordinario.

Le Terme di Caracalla al crepuscolo.

Tutte le mostre visitabili gratis a Roma domenica 4 giugno

Oltre ai musei, aperte al pubblico gratuitamente anche alcune mostre ospitate nei centri culturali civici. Prime fra tutte, restano accessibili gratuitamente questa domenica le mostre nei Musei Capitolini. Alla Sala degli Arazzi del Palazzo dei Conservatori è ancora in corso VRBS Roma, dove è stato esposto per la prima volta un vetro dorato raffigurante la personificazione di Roma. Ancora visibile anche La Roma della Repubblica nelle sale del terzo piano di Palazzo Caffarelli, dove sono esposte le collezioni di proprietà comunale conservate nei magazzini e nei musei della Sovrintendenza a cui si sono aggiunti, da poco, innovativi contenuti multimediali. Concludono la lista delle mostre nei Musei Capitolini il progetto espositivo multimediale Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare al piano terra di Palazzo dei Conservatori e L’eredità di Cesare e la conquista del tempo nella Sala della Lupa e dei Fasti antichi di Palazzo dei Conservatori.

I Musei Capitolini

Punti saldi dell'epoca romana sono anche i mosaici esposti nella mostra Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline, alla Centrale di Montemartini, lungo via Ostiense, dove sono esposte le tessere e frammenti di mosaico dall'Antica Roma.

Apre le porte ai visitatori e alle visitatrici anche il Museo dell'Ara Pacis, sul Lungotevere in Augusta, dove è esposta la mostra Lex. Giustizia e Diritto dall’Etruria a Roma, che introduce il concetto di Giustizia a Roma attraverso più di 80 opere da parte dei musei e istituzioni nazionali e da collezioni private.

La Centrale di Montemartini

Continuano le tre esposizioni al Museo di Roma in Trastevere, in piazza Sant'Egidio. In occasione del passaggio del Giro d'Italia a Roma, dove si è conclusa la rassegna sportiva, al piano terra è ospitata l'esposizione Il giro. Una storia d’Italia che ripercorre in più di 100 immagini, la maggior parte dall’Archivio Storico Riccardi, uno spaccato dell’Italia, non solo ciclistica, dal 1909 a oggi. Al primo piano è visitabile, invece, Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992), con fotografie scelte tra le circa 15.000 realizzate dal 1959 agli inizi anni Novanta e provenienti dal suo archivio. Continua, infine, I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940) con circa 100 opere tra pittura, scultura, grafica, fotografia e documenti a Roma tra la fine degli anni Venti e il 1940.

Ancora visitabile anche la mostra dedicata all’artista romana Primarosa Cesarini Sforza nel Casino dei Principi di Villa Torlonia. Attraverso le opere, alcune realizzate in America e altre in Itali, viene raccontata la ricerca creativa e le culture conosciute nel corso dei suoi numerosi viaggi. Alla Casina delle Civette continua Erratico – 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico: gli artisti Aipan, hanno viaggiato di casa in casa in tutta Italia, dal 2020 al 2021.

Rinnovato l'appuntamento con Quotidiana al Museo di Roma a Palazzo Braschi, così come resta visitabile la mostra fotografica Bōchōtei. Vite all’ombra del muro. Enrico Graziani al Museo delle Mura che ripercorre le conseguenze della costruzione di possenti muri di protezione da tsunami, in 42 scatti del fotografo prevalentemente nelle città e nei dintorni di Kesennuma e Rikuzen Takata.

La Casina delle Civette

Concludono la carrellata di mostre visitabili gratuitamente la mostra Pericle Fazzini, lo scultore del vento al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese che ripercorre la vita creativa del maestro marchigiano con sculture, disegni e opere grafiche e Pasolini pittore alla Galleria d’Arte Moderna. Il 4 giugno è anche l'ultimo giorno per visitarla. Allo stesso modo, ultima occasione anche per l’esposizione Visual Diary. Mostra di Liana Miuccio, un percorso visivo, in forma di diario, in dialogo con gli scritti di Jhumpa Lahiri.

Tutti i musei statali da visitare gratis oggi a Roma e nel Lazio

Come anticipato, all'iniziativa che prevede gli ingressi gratuiti al museo non aderisce soltanto la rete dei musei civici di Roma, ma anche tutti quei musei direttamente gestiti dal ministero della Cultura. Alcuni si trovano nella città metropolitana di Roma, ma molti altri, invece, sono nelle altre province della regione Lazio (così come in altre regioni italiane). Scopriamo l'elenco dei siti archeologici e museali gestiti dal ministero visitabili gratuitamente a Roma: per tutti gli altri situati nelle altre province è possibile consultare la pagina web dedicata cercando la regione Lazio.

Appia Antica

Ecco quelli visitabili gratis oggi a Roma: