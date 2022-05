Morto Vittorio Ducrot, viaggiatore d’altri tempi e fondatore dei Viaggi dell’Elefante È morto Vittorio Ducrot, detto Vicky, l’imprenditore che ha fondato il tour operator di alto profilo “I viaggi dell’Elefante”. I funerali si svolgeranno a Roma domani.

A cura di Beatrice Tominic

Aveva 89 anni e da sempre era appassionato di viaggi tanto da farne una professione: è morto Vittorio Ducrot, l'imprenditore che ha creato il tour operator de I viaggi dell'Elefante. I funerali dell'89enne si svolgeranno domani 4 maggio alle ore 16 a Roma, nella chiesa di Sant'Agostino a Campo Marzio.

Il suo primo viaggio lo aveva fatto quando era ancora un bambino a bordo del transatlantico Rex dall'Italia, dove era nato nella città di Palermo fino a New York, come ha ricordato suo figlio Enrico, già da quattro anni è a capo del tour operator creato da suo padre: "La nave era stata arredata da suo nonno, Vittorio, in particolare il ponte di prima classe", come viene scritto oggi in un articolo de il Corriere della Sera.

La vita di Vittorio Ducrot detto Vicky

Vittorio Ducrot, per gli amici Vicky, era un uomo colto e curioso ed amava viaggiare fuori dall'Europa, soprattutto in India. Alcuni lo avevano rinominato Vickipedia: "Conosceva le distanze e i chilometri esatti tra due mete che al 99% degli operatori indiani erano completamente sconosciute", ha aggiunto il figlio Enrico. Amante delle rose, come sua moglie Isabelle, nella sua villa a Corbara, frazione di Orvieto, ne coltivava più di tremila varianti.

Dopo il collegio in Svizzera si è laureato in Legge ed è entrato in Klm, Royal Dutch Airlines, in Nord Africa e poi a Roma. Proprio con la Klm, come socio fondatore, ha creato il suo tour operator I Viaggi dell'Elefante nel 1974.

I viaggi dell'Elefante: la passione che diventa professione

Il tour operator creato da Vicky Ducrot si è sempre proposto, fin dal primo momento, come il faro per le agenzie e i clienti di tutto il mondo, dalle Americhe all'Africa, fino al Medio Oriente e all'Asia più sperduta. La sua passione, però, come abbiamo visto, è sempre rimasta l'India: i viaggi nella penisola indiana di Ducrot, infatti, sono stati 66. Ogni anno, in particolare, si recava a Bundi per acquistare nuove opere d'arte.

Oggi il suo tour operator, i cui uffici si trovano nel cuore di Roma, si presenta al pubblico così: "Ci rivolgiamo a coloro che come noi amano vivere il viaggio all’insegna dell’esclusività e dell’emozione e costruiamo per ogni viaggiatore itinerari e soggiorni di alto profilo."