Muore il macchinista del treno: bloccata la linea Pescara – Roma Il macchinista del treno regionale 4193 Pescara – Sulmona si è sentito male mentre il convoglio era fermo nella zona dell’Interporto di Manoppello ed è morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un macchinista del treno regionale 4193 Pescara – Sulmona è morto dopo essersi sentito male mentre il convoglio era fermo sui binari nella zona dell'Interporto di Manoppello a Pescara. La linea Pescara – Roma è quindi al momento bloccata. Trenitalia ha informato che sono stati organizzati bus sostitutivi tra Manoppello e Chieti per garantire alle persone di continuare il viaggio, mentre è stata rafforzata l'assistenza a Chieti e Manoppello, dove è avvenuta la tragedia.

"La circolazione è ancora sospesa tra Chieti e Manoppello, in corso l'intervento di assistenza medica – la comunicazione di Trenitalia alle 19.30 -. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus tra Chieti e Manoppello". Inevitabili i disagi ai viaggiatori e alla circolazione, con ritardi ai treni e sulla linea. Al momento non si sa quando potranno essere risolti e quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

L'uomo che è deceduto è un 61enne originario di Foggia e residente a Termoli, in provincia di Campobasso. Appena si è sentito male è stato soccorso dal capotreno e dal personale di bordo, poi dal 118 intervenuto sul posto. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il macchinista, infatti, dopo essersi accasciato, non ha mai ripreso conoscenza. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non è chiara l'origine del malore. Sarà il magistrato a decidere se disporre o meno l'autopsia sul corpo per fare luce sulle cause della morte, dopodiché la salma sarà restituita ai familiari.