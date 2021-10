Muore dopo cinque giorni di agonia l’uomo investito da un pirata della strada a Tor San Lorenzo L’uomo di 58 anni è stato investito la sera dello scorso 26 ottobre a Tor San Lorenzo, sul litorale Sud di Roma ed era ricoverato da cinque giorni in prognosi riservata all’ospedale San Camillo. Il conducente della vettura che lo ha travolto si è dato alla fuga: ora rischia un’incriminazione anche per omicidio stradale.

A cura di Redazione Roma

(La Presse)

È morto dopo cinque giorni di agonia l'uomo di cinquantotto anni travolto la sera del 26 ottobre, mentre camminava a Tor San Lorenzo nel comune di Ardea, sul litorale Sud di Roma. Cittadino di nazionalità tunisina, era ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma: nonostante gli sforzi dei medici si è spento per la gravissime lesioni riportate nell'incidente in cui è stato travolto da un veicolo. Il conducente si è dato alla fuga e l'uomo è stato soccorso da un passante lungo viale di San Lorenzo, direzione di Pomezia. Quando sono arrivati i sanitari versava privo di sensi a bordo della strada, ferito in modo grave, e viene trasferito d'urgenza in ospedale dove viene ricoverato in codice rosso.

Caccia al pirata della strada: rischia un'incriminazione per omicidio stradale

Le forze dell'ordine sono ore sulle tracce del pirata dalla strada che, oltre all'accusa di omissione di soccorso, rischia un'incriminazione per omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito la vittima stava camminando a bordo della strada quando è stato investito dal mezzo che viaggiava nel suo stesso senso di marcia, il cui conducente non l'avrebbe visto per poi darsi alla fuga. I carabinieri che hanno eseguito i rilievi sul posto sono ancora sulle tracce del pirata della strada. Sul punto dell'impatto sono stati trovati diversi frammenti dell'auto coinvolta, che sono stati ovviamente raccolti come prova dai carabinieri che hanno anche visionato alcune telecamere della zona. La persona al volante, che si spera si consegni spontaneamente di fronte alle forze dell'ordine, dovrà dare la sua versione dei fatti.