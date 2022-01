Multe per 140mila euro nei negozi di animali a Roma, l’Oipa: “Rispettare le leggi sulla tutela” 140mila euro di multe dall’Oipa in 30 negozi che vendono animali di affezione: mancano le autorizzazioni, i direttori sanitari e spesso gli animali sono esposti in vetrina.

A cura di Beatrice Tominic

Sono trenta i negozi di animali d'affezione (cani, gatti, conigli, furetti, uccelli) sottoposti al controllo delle guardie zoofile dell'Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali nella città di Roma durante l'operazione durata circa 10 mesi e chiamata, appunto, "Pet Shop". Le verifiche effettuate hanno portato alla scoperta di illeciti amministrativi per un totale di circa 140mila euro di multe per la violazione delle norme sulla vendita degli animali. Fra queste, ad esempio, figurano la mancanza delle autorizzazioni necessaria alla vendita di animali d'affezione, la mancata nomina dei direttori sanitari delle attività necessari fino all'esposizione in vetrina. In particolare la pratica di mostrare gli animali di affezione in vendita è vietata in numerosi comuni, fra cui Roma, già da molto tempo: nel novembre del 2019, inoltre, è stata varata anche una legge regionale a riguardo.

Le raccomandazioni di Claudio Curatolo, coordinatore Oipa

Si è chiusa così l'operazione "Pet Shop", ma come spiega Claudio Curatolo, il coordinatore delle guardie zoofile dell'Oipa della città di Roma e della sua provincia, i controlli sono destinati a proseguire "in maniera programmata e costante" per garantire che siano rispettate le norme obbligatorie. "Anche se la vendita di animali da affezione è consentita, le leggi a tutela degli animali vanno rispettate dai commercianti." Nel comunicato, infine, Curatolo si rivolge direttamente alle aziende sanitarie locali chiedendo maggiore impegno e cura nei controlli: "Chiediamo alle Asl di vigilare con maggiore attenzione: abbiamo riscontrato un gran numero di violazioni e questo è indice di controlli insufficienti."