Multa a due minorenni senza casco in scooter, la mamma si presenta in caserma pure lei senza casco Quando la mamma di uno dei due si è presentata in caserma per riprendere il figlio, anche lei è arrivata a bordo di uno scooter e pure lei non indossava il casco. La Stradale l'ha multata.

A cura di Enrico Tata

Due ragazzi minorenni sono stati multati perché trovati in sella al motorino senza casco, senza patente, senza assicurazione e con il mezzo non immatricolato. Per questo la Polizia Stradale di Sora ha sanzionato i genitori con una multa da settemila euro. Quando la mamma di uno dei due si è presentata in caserma per riprendere il figlio, anche lei è arrivata a bordo di uno scooter e pure lei non indossava il casco. La Stradale l'ha multata.

I due ragazzi viaggiavano senza patente e con lo scooter privo di assicurazione

Stando a quanto si apprende, durante un controllo su una delle vie Provinciali di Sora, a ridosso del centro della cittadina, gli agenti hanno notato i due ragazzi a bordo di uno scooter. Entrambi viaggiavano senza casco. Li hanno fermati per verificare, ma è emerso che non solo non indossavano il casco, ma addirittura nessuno dei due, entrambi di quindici anni, aveva conseguito la patente di guida prevista. In più lo scooter risultava non immatricolato e privo di assicurazione.

Neanche la mamma indossava il casco, multata anche lei

Come previsto dalle norme, per rispondere delle violazioni al Codice della Strada, trattandosi di minorenni, sono stati chiamati i genitori. A loro è stata elevata una multa da 7mila euro e il mezzo è stato confiscato. Quando la mamma di uno dei due è arrivata in caserma, convocata dalla polizia stradale, anche lei è arrivata a bordo di uno scooter e pure lei, come il figlio, non indossava il casco. Per questo anche la donna è stata multata.