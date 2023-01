Morto 25enne investito dal bus mentre attraversa la strada: terribile incidente a piazza Re di Roma Il pullman coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro. Indaga la polizia locale di Roma Capitale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Morto un giovane di circa 25 anni, ieri sera, in piazza Re di Roma, investito da un bus privato mentre attraversava la strada. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 20,00 di ieri sera, sabato 28 gennaio 2023. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, originario del Kenya, stava attraversando la piazza all'altezza di via Aosta, quando è stato travolto da un bus di una compagnia privata, impiegato sulla tratta che collega la Stazione Roma Termini con gli gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino.

Ragazzo investito dal pullman

Il pullman, secondo le prime informazioni, non aveva passeggeri a bordo in quel momento. Gli agenti della Municipale hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di ricostruire quanto accaduto. L'impatto è stato molto violento. Il 25enne sarebbe stato sbalzato di diversi metri. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 e una auto medica.

Per il giovane, però, non ci sarebbe stato nulla da fare. È morto a seguito delle ferite riportare nell'impatto. Sul posto sono arrivate anche due volanti della Polizia di Stato. Si cerca di capire se stesse attraversando sulle strisce pedonali e se l'illuminazione pubblica fosse attiva in quel punto. Il pullman coinvolto nell'incidente è stato posto sotto sequestro, al momento, per condurre i rilievi del caso.

Si tratta dell'ennesimo incidente stradale che avviene nell'area metropolitana di Roma nelle ultime ore, dopo il terribile schianto avvenuto a Fonte Nuova, Comune alle porte della Capitale, dove sono morti 5 ragazzi.