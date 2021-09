Morto il leggendario Aldo Bravi del ristorante Pommidoro di Roma, dove Pasolini fece l’ultima cena Morto Aldo Bravi, storico ristoratore romano. Era il patron della trattoria Pommidoro di San Lorenzo, dove Pier Paolo Pasolini ha cenato l’ultima volta prima di essere ucciso a Ostia il 2 novembre 1975. Il ristorante di Bravi non ha mai riaperto dal primo lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus.

A cura di Enrico Tata

Aldo Bravi – FOTO FACEBOOK

Un pezzetto di storia di Roma che non c'è più. Aldo Bravi, leggendario ristoratore della Capitale, non era soltanto un custode della tradizione gastronomica romana, ma anche della storia politica e sociale di questa città. Nella sua trattoria Pommidoro, infatti, Pier Paolo Pasolini era un cliente abituale ed è proprio seduto a un tavolo del locale di Aldo, scomparso oggi a 83 anni, che ha consumato la sua ultima cena prima di essere ucciso a Ostia il 2 novembre 1975. Appesa alla vetrata d'ingresso del ristorante di San Lorenzo c'è ancora una cornice con dentro l'assegno con cui l'intellettuale romano pagò il conto poche ore prima dell'omicidio: undicimila lire della cassa di Risparmio di Roma, agenzia 15, con la firma dello scrittore. Quella sera, ha ricordato Bravi in diverse interviste, mangiò una costata di vitellone e un piatto di insalata.

"L'assegno è l'ultimo firmato da Pasolini e rilasciato al gestore di questa trattoria, di cui era cliente abituale, per pagare la sua ultima cena consumata insieme a Ninetto Davoli con il quale si era intrattenuto in questo locale fino al momento di recarsi alla stazione per incontrarvi il Pelosi la sera in cui fu ucciso", è il commento scritto da Bravi sotto l'assegno.

"Pier Paolo era arrivato intorno alle 19.30, prima di entrare si era fermato a parlare con alcuni giovani di età compresa tra i sedici e i venticinque anni. Lo circondavano, parlavano fitto: non posso dire se ci fosse Pelosi, ma al tempo, se me l’avessero chiesto, avrei sicuramente potuto descriverli bene", raccontò Bravi ripercorrendo l'ultima cena di Pasolini. Il feretro del leggendario ristoratore passerà anche davanti alla sua trattoria nel corso del corteo funebre. Il ristorante non ha mai riaperto dal primo lockdown.