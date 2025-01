Morto Giorgio Trombetta, addio all’imprenditore romano del caffè e presidente dei supermercati Gros

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Giorgio Trombetta è morto a novantadue anni. Imprenditore romano titolare del caffé Trombetta e presidente del Gros – Gruppo Romano Supermercati è deceduto ieri, sabato 25 gennaio, tra l'amore dei propri cari. Trombetta è uno dei marchi italiani più prestigiosi, con oltre cento anni di tradizione nel mondo della torrefazione. Un'impresa partita nel lontano 1890 con Vittorio Trombetta ereditata dal nipote Giorgio negli anni Sessanta del secolo scorso.

"Distinto per modernità e visione d’impresa"

Ad annunciare la scomparsa di Giorgio Trombetta è sto il Gruppo Gros: "Il consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori, i dipendenti e i collaboratori del Gros – Gruppo Romano Supermercati si stringono uniti e partecipi attorno alla famiglia Trombetta – si legge in una nota – e, con enorme commozione, rendono omaggio a Giorgio Trombetta il quale ha lasciato un segno importante nella storia dell’economia italiana e in particolare di quella romana grazie alle sue qualità di grande uomo e straordinario imprenditore che si è sempre distinto per modernità e visione d’impresa".

Giorgio Trobetta presidente e tra i fondatori del Gros

Giorgio Trombetta oltre che titolare del marchio del caffè dal 2010 era presidente di supermercati del Gruppo Graos dal 2010, di cui faceva parte dei fondatori. "Il Gros intende rivolgere alla Famiglia del presidente Giorgio Trombetta le più sentite condoglianze e ricordare e ringraziare il presidente Giorgio Trombetta per tutto ciò che ha fatto in questi anni, coniugando le scelte imprenditoriali all’umanità espressa per applicarle. Lascerà un grande vuoto che il Gros cercherà di colmare con impegno e dedizione, nella consapevolezza di essere custode dei suoi preziosi insegnamenti e proseguendo nell’attuazione delle strategie di sviluppo e di crescita condivise fino agli ultimi istanti della sua esistenza".

I messaggi di cordoglio e stima

Sono tanti i messaggi di cordoglio e stima arrivati alla famiglia di Giorgio Trombetta, tra i quali quello di Federlazio – Associazione Piccole e Medie Imprese del Lazio, di cui ha ricoperto anche la carica di presidente. "Un grande imprenditore, un grande uomo che con la sua intelligenza e determinazione ha lavorato fino alla fine dando un importante contributo di innovazione al settore della distribuzione. Ha avuto, infatti, il merito di guardare sempre avanti con perspicacia e attenzione, facendo raggiungere alle sue realtà aziendali rilevanti traguardi non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale. Ciao Giorgio, non ti dimenticheremo. Sei stato un grande esempio per tutti noi".