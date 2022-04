Morto Egidio Ambrosetti, lo scultore di Padre Pio e maestro del bronzo Anagni è in lutto per la scomparsa dell’artista maestro del bronzo Egidio Ambrosetti, morto a 66 anni. Ha realizzato la statua per la canonizzazione di Padre Pio.

A cura di Alessia Rabbai

Egidio Ambrosetti (Foto Facebook di Daniele Natalia sindaco di Anagni)

Egidio Ambrosetti, lo scultore di Padre Pio e maestro del bronzo, è morto. Lutto ad Anagni in provincia di Frosinone, dove l'artista, uno dei più importanti e noti del territorio, era molto conosciuto e stimato. Il decesso è sopraggiunto all'età di sessantasei anni, la scorsa notte tra il venerdì e il sabato prima di Pasqua. Ambrosetti era ricoverato al Campus Bio Medico di Roma. A comunicare la drammatica notizia è stato Sante De Angelis, che ha pubblicato un messaggio sui social network: "Condoglianze al nostro amico, accademico e scultore Egidio Ambrosetti, per la scomparsa del fratello Franco. Vicinanza a tutta la famiglia e in particolare al consigliere provinciale di Frosinone Riccardo Ambrosetti".

I messaggi di cordoglio per Egidio Ambrosetti

La notizia della scomparsa di Ambrosetti si è diffusa velocemente e la comunità si è stretta intorno alla sua famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e colleghi. Tra gli altri quello del sindaco di Anagni Daniele Natalia: "Grandissimo ed apprezzato scultore, con Egidio Ambrosetti se ne va un artista di enorme talento, capace di, com'è scritto in una recensione ai suoi lavori, “dare un'anima umana alla materia bronzea” – si legge nel post del primo cittadino – Egidio Ambrosetti ha portato nel mondo il nome di Anagni con la sua arte, ed alla sua e nostra città era rimasto sempre legato, facendone quasi un marchio identitario".

Chi era Egidio Ambrosetti

Egidio Ambrosetti era un artista, allievo di Tommaso Gismondi, che si è cimentato nella realizzazione di statue monumentali, trofei, bassorillievi e molto altro ancora, a livello internazionale. In particolare era definito "maestro del bronzo", in quanto possedeva una dota speciale a lavorare questo tipo dei lega. Con le sue opere ha partecipato a vari concorsi internazionali. Tra le sue opere più importanti e conosciute c'è la a statua ufficiale per la canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, che Ambrosetti ha realizzato per l'altare maggiore del santuario della Madonna delle Grazie a San Giovanni Rotondo in Puglia, dove riposano le spoglie del santo.