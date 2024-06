Morte di Paolo Calissano, l’avvocato a processo per aver sottratto mezzo milione di euro all’attore

video suggerito

Peculato aggravato, falsità ideologica, falsa perizia per errore determinato da inganno sono i reati dei quali dovrà rispondere Matteo Minna, l'avvocato tutore di Paolo Calissano, l'attore genovese morto a Roma per aver assunto un mix di farmaci antidepressivi il 29 dicembre del 2021. Per la procura della Repubblica con il pubblico ministero Francesco Cardona Albini il legale lo avrebbe circuito e sottratto ben 500mila euro, approfittando delle sue dipendenze.

Calissano non sarebbe l'unica vittima di Minna

L'avvocato Matteo Minna, difeso dai colleghi Enrico Scopesi e Maurizio Mascia, conosceva Calissano da tredici anni, erano "amici" oltre al fatto che il legale si occupava dell'attore come storico amministratore di sostegno. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dai militari della Guardia di Finanza, Calissano non sarebbe l'unica "vittima" di Minna, ma quest'ultimo avrebbe avrebbe portato via 155 mila euro denaro ad a una donna con problemi di dipendenze e 200 mila euro ad altre tre persone. Avrebbe infatti prelevato denaro dai conti dei suoi clienti, trasferendolo sul suo, fornendo false giustificazioni.

Minna, arrestato l'anno scorso, da dicembre si trova ristretto ai domiciliari, con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed ora attende il processo. Dovrà rispondere davanti al giudice appunto di peculato aggravato, falsità ideologica, falsa perizia per errore determinato da inganno perché avrebbe indotto in errore il consulente incaricato dal giudice tutelare di Genova di esaminare la gestione patrimoniale e la regolarità dei rendiconti presentati in relazione agli incarichi ricevuti.