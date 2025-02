Morte di Camilla Sanvoisin, il fidanzato Giuseppe: “Metadone era regolare, non sono un mostro”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Camilla Sanvoisin, 25 anni, è stata trovata morta nell'appartamento di Roma in cui viveva insieme al suo fidanzato. Oggi sarà eseguita l'autopsia sul cadavere della ragazza, ma l'ipotesi è che sia deceduta per overdose o comunque per un malore causato dall'assunzione di stupefacenti. Giacomo Celluprica, il compagno, è indagato a piede libero e al quotidiano La Repubblica ha raccontato la sua versione, negando ogni responsabilità nella morte della 25enne: "Mi dipingono come un mostro ma non mi interessa. La morte di Camilla è una valanga che mi ha travolto, me la porterò dietro per tutta l'esistenza"

Camilla Sanvoisin, la versione del fidanzato: "Eravamo molto innamorati"

"Dicono tutti che io sono in stato di arresto, ma non è così. Sono libero. Non so neanche di essere indagato, non so nulla in questo momento. Vorrei dire tante cose ma non posso, capitemi", ha aggiunto ancora Celluprica. In casa, ha ammesso, c'era del metadone, "ma era contenuto all'interno di alcune fiale sigillate, che mi erano state regolarmente consegnate. Questa è stata l'unica ragione per la quale mi hanno portato via. Il problema è che questa tragedia si sta gonfiando mediaticamente, come se io e Camilla fossimo una carogna sulla quale ci si deve avventare. Vivevamo insieme, eravamo molto innamorati. Da quando ci siamo conosciuti non è mai passato più di un giorno nel quale siamo stati divisi".

Indagini in corso sulla morte della 25enne

Agli inquirenti, stando a quanto si apprende, il ragazzo avrebbe raccontato che prima di andare a dormire lui e Camilla avevano assunto eroina. Chi ha fornito la droga ai due ragazzi? Gli accertamenti sono ancora in corso. Quel che è certo è che all'alba di giovedì la ragazza è stata trovata morta in un piccolo appartamento della Giustiniana, Roma Nord. A dare l'allarme è stato proprio il fidanzato, che al risveglio l'aveva trovata priva di sensi. Nel corso della serata sono attese le prime indiscrezioni sui risultati dell'autopsia, che determineranno le cause del decesso.