Morte di Andrea Purgatori, secondo le indiscrezioni si sarebbe trattato di un problema cardiopolmonare Il Corriere della Sera riporta le prime indiscrezioni sui risultati dell’autopsia: non sembra esserci un’infezione tra le cause del decesso. La camera ardente di Purgatori sarà allestita domani pomeriggio, 27 luglio, in Campidoglio. Venerdì 28 luglio i funerali presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

A cura di Teresa Fallavollita

Si terranno venerdì 28 luglio, alle ore 10, i funerali di Andrea Purgatori: l’ultimo saluto al giornalista scomparso esattamente una settimana fa avrà come cornice la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. Domani, giovedì 27 luglio, in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca sarà allestita la camera ardente.

Intanto, cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sui risultati dell’autopsia effettuata sul corpo questo pomeriggio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la causa della morte sarebbe da attribuire a un problema cardiopolmonare. Sarebbe quindi esclusa un’infezione come causa del decesso. Comunque, si dovranno attendere ancora settimane per poter far luce sulla questione che sta tenendo banco sin dalle prime ore dopo la morte di Purgatori e che vede i familiari accusare due medici della clinica Pio XI di omicidio colposo.

L'autopsia disposta dalla procura di Roma

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata svolta la Tac, mentre nella giornata di oggi, a partire dalle ore 16, presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata è stata effettuata l’autopsia sul corpo. Entrambi gli esami rientrano tra gli accertamenti disposti dalla procura di Roma, che sta indagando in seguito all’esposto della famiglia: gli inquirenti vogliono scoprire se è possibile o meno escludere la presenza di un’infezione. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, seguito dal pm Giorgio Orano, si procede per l’ipotesi di omicidio colposo: uno degli scenari possibili potrebbe essere quello di una pericardite settica, che rappresenterebbe una valida spiegazione al peggioramento delle condizioni dell’affermato reporter.

Nella giornata di oggi, oltre all’esame autoptico al quale hanno partecipato anche i consulenti nominati dalle parti, sono stati effettuati dei prelievi per permettere di realizzare gli esami anatomopatologici: in questo caso, gli esiti non sono attesi prima della fine di agosto. Resta quindi necessario aspettare i risultati di questi accertamenti per avere un quadro clinico completo e poter far luce sulle cause della morte di Purgatori.