Morte a Corso Francia, l’ultima notte di Gaia e Camilla: il docu-film in ricordo delle due amiche Il 27 e 28 febbraio andrà in onda su Sky un docu-film esclusivo sull’ultima notte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze investite e uccise a Corso Francia la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019.

A cura di Natascia Grbic

"Morte a corso Francia: l'ultima notte di Gaia e Camilla": questo il nome dato al docu-film che andrà in onda lunedì 27 e martedì 28 febbraio alle 22.55, in prima visione assoluta in esclusiva sul canale 119 di Sky. Prodotta da Crime+Investigation e realizzata da Darallouche per A+E Networks Italia, contiene immagini inedite, oltre a interviste esclusive ai genitori delle due ragazze e agli amici. La tragedia, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, ha infatti segnato la vita di moltissime persone, che nel docu-film prenderanno parola.

Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sono state investite mentre stavano attraversando la strada a Corso Francia sulle strisce pedonali. Alla guida del Suv che le ha centrate in pieno, non lasciandole scampo, c'era Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo. Il ragazzo, poco più grande delle due amiche, è stato condannato con il rito abbreviato a otto anni di carcere per l'omicidio delle due ragazze, morte sul colpo a causa del tremendo impatto con l'auto.

"Sono commossa perché per merivivere quella notte non è facile. Ma quello che voglio ricordare è che questa tragedia era evitabile. Per una mamma vedere e immaginare gli ultimi secondi della vita di una figlia non è una cosa facile, secondi che non potrò mai dimenticare", ha dichiarato Gabriella Saracino, la madre di Gaia, durante la presentazione del docu-film al Cinema Odeon. "Deve entrare in testa a tutti che per una stupidaggine può accadere una tragedia. In questa docu-serie ci abbiamo messo il cuore e l’anima. Magari sarà una goccia di un oceano ma può allargare la mente. Io ancora non mi sento di andare nelle scuole, mi sono dedicata alla mia famiglia che si è distrutta dopo l’incidente. Lo dico ai giovani: non bevete non fate uso di sostanze, in questo caso fate guidare il vostro amico. La vita è una ed è meravigliosa, godetevela. Voi siete il futuro", ha aggiunto Gabriella Saracino, la madre di Camilla.