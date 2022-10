Morta una donna in via Anastasio II: colta da un malore si è accasciata sul marciapiede Una donna è morta in strada in via Anastasio II a Roma. Colta da un malore si è accasciata sul marciapiede e ogni tentativo di soccorrerla è stato inutile.

A cura di Alessia Rabbai

Le pattuglie della polzia in via Anastasio II

Una donna di sessantuno anni è morta in via Anastasio II nel quartiere Aurelio a Roma, a pochi passi da San Pietro. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, che hanno coperto con le auto di servizio un telo sotto al quale c'era il corpo della donna. Il cadavere si trovava sul marciapiede proprio all'altezza delle strisce pedonali, davanti al Bar Caffè Belsito. Da quanto si apprende la sessantunenne stava camminando in strada in questa mite e piacevole giornata di fine ottobre che sembra primavera, quando improvvisamente è stata colta da un malore e si è accasciata al suolo.

Gli automobilisti di passaggio inizialmente hanno pensato che si fosse trattato di un investimento, invece la donna è deceduta per cause naturali. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112. Nel frattempo hanno provato a darle i primi soccorsi, purtroppo invanamente.

Non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Il tratto di strada lungo via Anastasio II è stato temporaneamente chiuso durante le operazioni per gli accertamenti di rito, poi riaperto al termine dell'intervento. I poliziotti hanno transennato l'area circostante, coprendola e rendensola inaccessibile ai curiosi fino alla rimozione del corpo. Presente sul posto la polizia mortuaria, che ha preso in carico la salma e l'ha trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La strada è stata poi riaperta nel primo pomeriggio.