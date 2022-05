Morta la scrittrice per ragazzi Teresa Buongiorno: ha ideato ‘L’Albero Azzurro’ Teresa Buongiorno è morta oggi a Latina. Aveva 91 anni.

A cura di Enrico Tata

Giornalista, scrittrice per l'infanzia, laureata in Storia Medioevale, autrice per cinema e televisione. Per la Rai ha curato programmi tv per ragazzi e ha lavorato anche con il celebre scrittore Gianni Rodari. Negli anni '80 è stata tra gli ideatori della famosissima trasmissione rai per bambini ‘L'Albero Azzurro'. Teresa Buongiorno è morta oggi a Latina. Aveva 91 anni.

Nata a Roma e laureata all'Università La Sapienza, Buongiorno è stata anche membro del Comitato Scientifico dell'Enciclopedia dei Ragazzi della Treccani. È autrice del ‘Dizionario della Letteratura per ragazza' e del ‘Dizionario della Fiaba'. "Se leggi crescerai più forte. Il bambino crea la sua identità attraverso la Storia. Chi non viene abituato a tessere percorsi immaginativi e fantastici, cresce sicuramente più debole. Molto meno capace di affrontare la realtà", scriveva. E ancora, nel corso di un'intervista, ha dichiarato: "Il piacere della lettura è contagioso.. Se gli insegnanti per primi non sono appassionati lettori, qualsiasi sforzo sarà inutile…”.

Alcuni titoli dei libri per ragazzi che ha scritto Teresa Buongiorno: ‘Giovanna d'Arco – La ragazza dal vestito rosso', il ‘Vento soffia nella foresta', ‘La stella di tramontana', ‘Il ragazzo che fu Carlo Magno', ‘Camelot: l'invenzione della tavola rotonda', ‘Olympos – Diario di una dea adolescente', ‘Ragazzo etrusco', ‘Il mio cuore è una piuma di struzzo'. Ha collezionato migliaia di libri e ha destinato una parte di essi alla biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina. I funerali verranno celebrati martedì 24 maggio nella Cattedrale di San Marco a Latina.