Morta la professoressa Sofia Corradi, ‘mamma Erasmus’: ideò il programma che portò gli studenti in Europa

Si è spenta Sofia Corradi, professoressa ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre. Conosciuta come ‘mamma Erasmus’, fu l’ideatrice del programma che portò nelle università europee gli studenti.

Sofia Corradi, la donna che ha ideato l'Erasmus, è morta la scorsa notte a Roma. Lo ha annunciato la famiglia, che ha ricordato Corradi come una donna "di grande energia e generosità intellettuale ed affettiva". Ordinaria di Scienze dell'educazione all'università di Roma Tre, è grazie a lei che ancora oggi gli studenti possono andare a studiare nelle università di tutta Europa.

Ho avuto l’idea del Programma per dare ai giovani l’opportunità che io non avevo avuto, perché gli studi all’estero non fossero solo un privilegio per chi poteva permetterselo economicamente. L’ho fatto con spirito materno, come ogni mamma prova a rendere migliore il futuro dei propri figli". Così Corradi, in un'intervista lasciata qualche anno fa a Io Donna, parlava della sua idea di creare un programma che permettesse agli studenti di poter frequentare le università di tutta Europa. Nel 1957, infatti, Corradi vinse una borsa di studio che la portò a frequentare la Columbia University, una delle più prestigiose università americane. Quando tornò in Italia andò nella segreteria dell'università dove studiava per farsi riconoscere gli esami fatti a New York, ma con sua grande sorpresa scoprì che non potevano essere riconosciuti.

Già nel 1969 Corradi, dopo aver lavorato come consulente alla Conferenza dei rettori delle università italiane, propose di riconoscere gli studi effettuati all'estero, purtroppo incontrando resistenze. Nel 1987, grazie anche all'incontro con Domenico Leonarduzzi, la sua proposta fu approvata da quasi tutti gli stati membri dell'unione europea. Da allora, Corradi fu nota in tutto il mondo con l'affettuoso appellativo di ‘mamma Erasmus'.