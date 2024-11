video suggerito

Morta dopo un intervento al naso, Margaret Spada e l’ipotesi dell’eccesso di anestetico Continuano le indagini sul caso di Margaret Spada, 22enne morta dopo un intervento al naso. E spunta l’ipotesi dell’eccesso di anestetici, ma non si escludono malformazioni cardiache della giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Potrebbe essere stato un eccesso di anestetici a causare la morte di Margaret Spada, la ventiduenne arrivata a Roma da Lentini per sottoporsi ad un intervento di rinoplastica al naso in un ambulatorio di Fonte Ostiense, nella zona di Roma sud ovest nella capitale. La giovane stava per essere sottoposta all'operazione quando, dopo un'iniezione, si è sentita male. Da qui l'ipotesi di una reazione allergica secondo i nas, che stanno indagando sul caso per cercare di ricostruire l'accaduto e di riconoscere eventuali responsabilità.

Ma dopo l'autopsia sul corpo di venerdì scorso, si aprono altre strade. Non si esclude che possa essersi sentita male dopo una dose eccessiva di anestetica e l'assunzione di un farmaco vaso costrittore che avrebbe dovuto contenere il sanguinamento.

Le indagini in corso e le ipotesi sulla morte di Margaret Spada

L'autopsia sul corpo della ventiduenne è stata effettuata venerdì scorso, 15 novembre 2024. Affidato al team di medici nominato dalla Procura di Roma, l'esame autoptico non ha escluso che la ragazza possa essersi sentita male dopo aver assunto una dose eccessiva di anestetico e un farmaco vaso costrittore che avrebbe dovuto contenere il sanguinamento, come riporta il Corriere della Sera.

Al vaglio dei consulenti, infatti, ci sarebbe anche una possibile malformazione cardiaca della ragazza che potrebbe aver risentito dell'eccessivo dosaggio dei farmaci. Un problema che non sarebbe risultato essere evidente nel referto dell'elettrocardiogramma presentato prima dell'intervento.

Soltanto ulteriori controlli e approfondimenti, però, riusciranno a chiarire cosa è realmente successo: si attendono, a questo proposito, i risultati degli esami tossicologici e istologici che potrebbero confermare una ipotesi o entrambe.

La raccolta delle testimonianze

Nel frattempo gli inquirenti continuano a raccogliere le testimonianze di chi si trovava in ambulatorio quando sono subentrate le complicazione. Presto sarà ascoltato dal pm il fidanzato della giovane che, quando si è reso conto dei problemi che stavano subentrando in sala operatoria, ha tirato fuori il telefono e girato un video. Sono stati proprio quei minuti di girato a permettere di identificare i quattro medici che si trovavano intorno a Margaret Spada all'inizio dell'intervento: si tratta di Marco Antonio e Marco Procopio, la moglie di quest'ultimo e un collaboratore dell'ambulatorio. Presto saranno accolte anche le loro testimonianze.

Nel frattempo risultano indagati in due: si tratta proprio dei Procopio, i medici titolari dello studio e da 21mila followers su TikTok.