Monopattini a Roma, arrivano le multe per chi parcheggia sul marciapiede Coloro che abbandoneranno il mezzo sul marciapiede, con conseguente ostacolo al traffico pedonale, riceveranno una sanzione di 30 euro. È questa una delle novità introdotte a Roma da Helbiz, una delle aziende che offre monopattini a noleggio nella Capitale.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Chi parcheggia illegalmente un monopattino preso a noleggio si vedrà recapitare una multa. Per esempio, coloro che abbandoneranno il mezzo sul marciapiede, con conseguente ostacolo al traffico pedonale, riceveranno una sanzione di 30 euro. È questa una delle novità introdotte a Roma da Helbiz, una delle aziende che offre monopattini a noleggio a cittadini e turisti nella Capitale. Inoltre, a chi non rispetterà le regole del codice stradale saranno addebitati tutti i costi relativi a multe e a rimozioni per veicoli abbandonati in divieto di sosta.

La seconda novità è l'individuazione di 180 stalli virtuali e fisici nei quali sarà possibile parcheggiare fino a un massimo di cinque monopattini. Gli utenti potranno continuare a parcheggiare anche al di fuori degli stalli individuati a fronte del pagamento di una quota supplementare. Stando a quanto si apprende, i parcheggi si troveranno nei pressi delle stazioni della metropolitana, delle principali fermate degli autobus e delle principali stazioni della Capitale. Infine l'area operativa dei mezzi sarà estesa anche ai quartieri periferici della città.

Grazie a queste nuove strategie, spiega l'azienda in una nota, le tariffe per la corsa semplice sono state abbattute a 0,12 euro al minuto più 0,50 centesimi di sblocco. "Helbiz è un'azienda che pone grande attenzione alla sostenibilità e al decoro urbano e crede fortemente nell'importanza della micro-mobilità come strumento per migliorare la vivibilità cittadina. Il sistema di sanzioni che adotteremo è mirato a tutelare sempre meglio una città unica al mondo come Roma, i suoi cittadini e turisti che vivono quotidianamente, scoraggiando l'adozione di comportamenti scorretti", ha dichiarato Luca Santambrogio, Country Manager di Helbiz.