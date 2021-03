Il corpo di un 65enne è stato trovato in un campo a San Basilio, periferia est di Roma. Stando a quanto si apprende, l'uomo era a terra, senza vestiti, accanto a un telo sporco di sangue. L'ipotesi più probabile è quella di un incidente: l'uomo si sarebbe ferito gravemente a una gamba e la fuoriuscita di sangue avrebbe provocato il suo decesso.

Il corpo è stato ritrovato alle 16 di oggi, 5 marzo, in via Castrocielo. Sarebbe quello di un cittadino rumeno. Sarebbe stata sua moglie a vedere per prima il cadavere. L'uomo era solito andare in quel campo per prendere il sole e bere. Probabilmente a causa di un incidente si sarebbe ferito alla vena aorta e questo avrebbe provocato la morte avvenuta per dissanguamento. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di San Basilio. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica.