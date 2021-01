"Faccia anche un minuto di silenzio per le vittime della Rsa di Como che sono state tutte vaccinate. Presidente faccia anche un minuto di silenzio per la strage degli anziani sottoposti a vaccinazione". Sono queste le parole pronunciate da Massimiliano Quaresima alla richiesta del presidente del consiglio municipale di fare un minuto di silenzio per le vittime della Shoah durante la Giornata della Memoria. Una richiesta accolta da tutti ma non da Quaresima, consigliere noto per le sue posizioni no vax e per frasi scioccanti sull'omosessualità(che sarebbe causata secondo lui dai vaccini) pronunciate in passato. Le frasi del consigliere hanno scatenato una forte protesta nella riunione, con la consigliera Alessia Salmoni che ha chiesto l'espulsione di Quaresima dal consiglio. Durante l'intervento, il suo microfono è stato disattivato.

La denuncia di Alessia Salmoni

"Alla richiesta del Presidente di osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime della Shoah, il Consigliere Massimiliano Quaresima, noto per le sue posizioni no vax, si è addentrato nella richiesta di riservare la stessa considerazione ai morti causati, a suo dire dal vaccino. Un parallelismo inaccettabile ha dichiarato in una nota Salmoni – Ho chiesto che la seduta fosse interrotta affinché fossero adottati provvedimenti sui reiterati comportamenti scandalosi del consigliere, certamente non consoni a un'Aula istituzionale e al rispetto della Legge che ha istituito questa giornata e che oggi si celebra in Italia. Deplorevole poi il fatto che mi sia stato stato impedito di esprimere a pieno il mio dissenso da "chi" ha ripetutamente disattivato l'audio durante la mia dichiarazione".

Le frasi di Quaresima sull'omosessualità

Il nome di Massimiliano Quaresima era diventato noto già alcuni mesi fa, quando – sempre durante una seduta del consiglio municipale – sostenne che l'omosessualità era una malattia mentale causata dai vaccini. "C'è un incremento dell'omosessualità a partire già dall'adolescenza a causa dei vaccini – aveva dichiarato – Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti femminili che modificano l'informazione che entra nel corpo e ti trasformano in omosessuale". E ancora: "Andrebbe rivisto il motivo per il quale l'omosessualità è stata derubricata dalla lista delle malattie mentali".