Migliaia di persone a Roma per Vasco Rossi e Pride 2022: in corso tavoli tecnici per la sicurezza Roma Pride 2022 e le tappe romane di Vasco Rossi: con questi grandi eventi Roma si prepara ad ospitare migliaia di persone nelle sue strade. Dalla prefettura l’attenzione è altissima.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook: a sinistra "Roma Pride" e a destra "Vasco Rossi"

Sono molti gli eventi in scena questo fine settimane nel grande palcoscenico della città di Roma. Fra tutti, sabato pomeriggio torna il Roma Pride 2022 e, nelle serate sia di sabato 11 che di domenica 12, l'appuntamento è al Circo Massimo per i concerti di Vasco Rossi. Le date romane del tour, che ha già toccato Trento, Milano, Imola, Firenze e Napoli, già hanno registrato il tutto esaurito da diverso tempo: trovare un posto adesso è davvero quasi impossibile. Le persone che attraversano le strade di Roma in questi due giorni sono davvero migliaia: soltanto ai concerti di Vasco Rossi, per ognuna delle due serate, si attendono 70mila partecipanti (per un totale di 140mila spettatori in due giorni), ma altre migliaia sono attese, nel pomeriggio, per la sfilata "Peace and Love" del Roma Pride.

Il piano sicurezza nel weekend di sabato 11 e domenica 12 giugno

Per la grande affluenza di persone prevista a Roma nel weekend di sabato 11 e domenica 12 giugno, come riporta il quotidiano la Repubblica in uno degli articoli di oggi, c'è "massima attenzione" da parte della Prefettura nelle prossime due giornate per garantire la sicurezza necessaria in questi due giorni. Nella mattina di oggi, giovedì 9 giugno, proprio per raggiungere questo obiettivo, si è riunito a Palazzo Valentini, in via Quattro Novembre a Roma, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Tutti i dettagli di eventuali azioni programmate per garantire la tranquillità e il normale scorrimento degli eventi, invece, sono decisi nel corso dei tavoli tecnici convocati dalla questura per la giornata di domani, venerdì 10 giugno. Alle disposizioni comunicate domani, si aggiungono anche nuove misure sul fronte della viabilità nella zona intorno al Circo Massimo.