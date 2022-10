“Mi picchiava e violentava, ha allontanato le mie amiche”: la denuncia di una donna. Arrestato l’ex L’uomo aveva preso il cellulare della compagna e, fingendo di essere lei, aveva mandato messaggi ad amici e parenti dicendo che voleva chiudere i rapporti. Ora è ai domiciliari.

A cura di Natascia Grbic

"Non potevo più uscire di casa. Mi picchiava e mi minacciava, ricevevo anche duecento messaggi al giorno. Ha scritto alle mie amiche dal mio cellulare fingendosi me, per troncare ogni mio rapporto col mondo esterno". Questa la tremenda testimonianza di una donna che ha denunciato il compagno, un uomo di trentatré anni che le ha reso la vita impossibile per molto tempo.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Vittorino Romano e ora si trova agli arresti domiciliari. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi: deve rispondere di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La donna, una 31enne, dopo l'ennesima violenza è andata dai carabinieri per denunciare l'uomo. Agghiacciante la storia che ha raccontato: il compagno la picchiava giornalmente, la violentava e la minacciava di morte. In un giorno era arrivato addirittura a inviarle oltre duecento messaggi. Non ce la faceva più a vivere in questo modo, con la paura che il 33enne prima o poi le facesse del male in modo irreparabile.

Per isolarla ancora di più e renderla psicologicamente dipendente, l'uomo aveva inoltre deciso che non doveva avere più nessun rapporto col mondo esterno, né con la famiglia né con gli amici. E così le ha preso il cellulare e, fingendo di essere lei, ha mandato messaggi a tutte le sue conoscenze dicendo che voleva troncare i rapporti. Un modo subdolo per isolarla e non farle ricevere aiuti dagli amici, che così si sono allontanati da lei.

A un certo punto però, la donna ha deciso di dire basta ed è andata dai carabinieri. Lo ha denunciato e le indagini sono partite, e con esse l'immediata attivazione del codice rosso. Adesso lui si trova ai domiciliari: se dovesse contattarla, la sua situazione potrebbe aggravarsi.