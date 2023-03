Mezza maratona Roma- Ostia, più di 9mila partecipanti: vincono Kipkemboi e Tuitoek Si è svolta questa mattina la Mezza Maratona Roma-Ostia: nonostante il tempo stimato fosse di circa 3 ore, molti hanno chiuso la gara in appena un’ora.

A cura di Beatrice Tominic

La partenza della Mezza Maratona Roma–Ostia 2023.

Grande affluenza all'appuntamento sportivo di stamattina, domenica 5 marzo 2023, della Mezza maratona Roma-Ostia. A partecipare alla quarantottesima edizione della rassegna sportiva sono stati più di 9mila persone: i maratoneti e le maratone si sono ritrovati all'appuntamento di questa mattina alle ore 9 e, appena mezz'ora dopo, sono partiti dal PalaEur per dirigersi verso Ostia, dopo aver attraversato le vie larghe, spaziose e piane del quartiere. L'arrivo, come previsto, è stato alla Rotonda di Ostia, con conseguente premiazione sul lungo mare.

Il tempo di gara è stato fissato in 3 ore e 30 minuti, ma molti hanno chiuso il percorso in tempi molto inferiori rispetto al previsto, anche in meno di un'ora.

I vincitori e le vincitrici della Mezza Maratona Roma-Ostia

Come anticipato, molti sono riusciti a chiudere la gara in tempi molto più brevi di quelli previsti, in meno di un'ora. È questo il caso dei tre atleti arrivati sul podio che hanno percorso la maratona in 59 minuti, separati da pochi secondi di differenza. Al primo e al secondo posto due atleti keniani, Isaac Kipkemboi e Wesley Kimutai, che hanno effettuato il percorso rispettivamente in 59'17" e in 59'47". Arrivato terzo, invece, l'etiope Tadesetakele Bikila in 59'56".

Gi atleti Isaac Kipkemboin, Wesley Kimutai e Tadesetakele Bikila

A neanche 10 minuti di differenza, l'arrivo delle prime tre maratonete. In 1h06'21" è arrivata l'atleta keniana Dorcas Tuitoek che ha registrato il secondo tempo più veloce di sempre. Al secondo posto l'israeliana Lonah Salpeter in 1h06'56" e al terzo un'altra atleta keniana Magdaline Masai in 1h07'07".

Nella foto le atlete Lonah Salpeter, Dorcas Tuitoek e Magdalyne Masai.

Le maratonete e i maratoneti italiani hanno chiuso il percorso in poco più di un'ora. I primi due sono arrivati al traguardo rispettivamente in 1h02'35" e in 1h02'36": si tratta di Yassine El Fathaoui del Circolo Minerva Asd e di Daniele Meucci dell'Esercito, ex campione europeo di maratona.

Nella gara femminile, la prima è stata Sofia Yaremchuk dell'Esercito, arrivata in 1h08'49", seguita da Alessia Tuccitto dei Caivano Runner's con 1h14'23" e dalla campionessa italiana di maratona in carica Giulia Sommi dei Pro Patria Milano.

Molti anche i volti noti che hanno deciso di prendere parte alla rassegna sportiva: il pilota di moto Simone Corsi, che ha chiuso la gara in 1h18'36". Il cantautore Ghemon che ha impiegato 1h36'23", ma anche gli sportivi Massimiliano Rosolino che ha preceduto Andrea Lo Cicero, dell'Italrugby.