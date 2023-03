Mezza Maratona Roma-Ostia 2023: percorso, strade chiuse e bus deviati domenica 5 marzo Previsto per domani domenica 5 marzo la Mezza Maratona Roma-Ostia giunta alla 48esima edizione: ecco i divieti e le linee deviate da sabato 4 marzo e la mappa del percorso.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Facebook della mezza maratona Roma– Ostia "RomaOstia Half Marathon":

È previsto per domani, domenica 5 marzo 2023, l'appuntamento con la Mezza Maratona Roma- Ostia, dalle ore 9 alle 13.30: si tratta della quarantottesima edizione della rassegna sportiva e si attendono circa 9mila persone.

L'appuntamento è alle ore 9 al PalaEur: da qui si procede fino ad arrivare al litorale romano. Per l'occasione sono previsti diversi divieti, strade chiuse e linee bus deviate, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Le prime modifiche alla viabilità partono sabato 4 marzo in zona Eur, in particolare su via Cristoforo Colombo verso Ostia e tra viale Europa e viale dell'Oceano Pacifico.

Il tempo di gara è fissato in 3 ore e 30 minuti, con una media di 9 chilometri al minuto: chiunque non dovesse rientrare nei tempi stabiliti sarà invitato dagli addetti a fermarsi perché oltre il tempo calcolato non è prevista la sicurezza del percorso. Per permettere l'uscita di gara sono stati stabiliti due diversi cancelli, un primo al chilometro 10 per chi non transita entro 1 ora e 40 minuti e il secondo al chilometro 15 per chi non transita entro 2 ore e 30 minuti.

Dove parte la Mezza Maratona Roma-Ostia 2023: la mappa del percorso

Il percorso della Mezza Maratona Roma–Ostia.

Il percorso di questa quarantottesima edizione parte dal PalaEur, all'altezza di viale dell'Umanesimo: la direzione, però, non è più verso il mare di Ostia, come succedeva prima del 2010, ma verso il quartiere Eur dove i maratoneti percorrono le strade del quartiere, spaziose e con asfalto liscio.

Per prima cosa si attraversa il ponte sul Laghetto dell'Eur e dopo meno di un chilometro si gira a sinistra per viale Europa: verso i 1500 metri si incrocia viale Tupini e, all'altezza dei primi due chilometri di gara, si arriva al largo Kemal Ataturk, per poi attraversare viale dell’Umanesimo, via del Ciclismo, via della Tecnica e ancora Largo Ataturk, via dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico fino all'incrocio con la Colombo.

È a questo punto che si procede in direzione mare di Ostia su via Cristoforo Colombo: dopo la leggera pendenza per raggiungere la via Pontina, si continua e si passa sotto al ponte del Grande Raccordo Anulare a cui segue la salita del Camping, intorno al decimo chilometro di gara, che termina al bivio di Acilia con una discesa per circa 2,5 chilometri. Il traguardo è su piazzale Cristoforo Colombo, davanti al mare: sul Lungomare si riceve la propria medaglia, si può essere protagonisti delle foto ricordo e approfittare della zona ristoro, dove si riceve un sacchetto contenente l’ambito giacchetto antivento ed il ristoro finale.

Mezza Maratona Roma-Ostia 2023, strade chiuse e divieti il 4 e 5 marzo

Le prime chiusure iniziano già diverse ore prima della partenza, nella notte fra sabato e domenica: in zona Eur viene chiuso il tratto di strada di via Cristoforo Colombo verso Ostia, tra viale Europa e viale dell'Oceano Pacifico.

Queste saranno le prime zone ad essere riaperte, a partire dalle 11.30 della giornata di domenica, quando i maratoneti avranno già superato quella parte di percorso: il ripristino totale si chiude alle 15.30 a Ostia.

Le linee bus deviate domenica 5 marzo per la Roma-Ostia 2023

Numerose, infine, le linee bus deviate in occasione della manifestazione sportiva. In totale subiscono deviazioni o stop ben 28 linee di bus che sono:

06,

014,

016F,

30,

31,

73,

671,

700,

705,

706,

708,

709,

712,

714,

762,

763,

764,

767,

771,

777,

778,

779,

780,

788,

791,

C7

C13.

A queste prime 27 linee si aggiunge la 070 che sarà sospesa da inizio servizio e sino alle 11,30 e poi deviata dalle 11,30 alle 15,30.

