Metro D, il progetto del nuovo tracciato con le nuove fermate: i lavori cominciano nel 2027

La mappa della metro D

La metro D di Roma collegherà il Nomentano fino all'Eur Ardeatino. C'è un'intesa parlamentare per la realizzazione della linea gialla, che si prevede entri nella fase operativa nei primi mesi del 2027. Si tratterebbe per Roma della sua quarta linea metropolitana, un collegamento importante, che consentirà ai passeggeri di spostarsi tra i quadranti Nord Est e Sud della città. Un progetto che richiede ancora del tempo per la realizzazione ma rispetto al quale è stato trovato un accordo.

A riportare la notizia Il Messaggero al termine dell'incontro fra gli assessori ai Trasporti, Eugenio Patanè e all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, con esponenti del centrodestra il senatore Andrea De Priamo, ex capogruppo in Campidoglio per Fratelli d'Italia e il deputato FdI Luciano Ciocchetti, ex assessore regionale all'Urbanistica. Si tratta di uno dei vari incontri tecnici e politici sul progetto per valutarne la fattibilità.

Il progetto della metro D

Lo scopo della costruzione della metro D è fornire un accesso alla metropolitana alla zona Sud di Roma e al tempo stesso di potenziare la rete metropolitana della città. La linea D parte dalla Nomentana, all'altezza del Raccordo con le fermate Montesacro-Ojetti, Talenti, Adriatico, Jonio, dove c'è lo scambio con la B1-Fidene con Vaglia e Val d'Ala; poi il Salario con Villa Chigi e Nemorense con capolinea temporaneo. La seconda tratta, da Nemorense a Fermi prevede otto stazioni.

Sono le tre le ipotesi che si valutano per lo scambio con la A nel centro storico: Flaminio, Spagna o Barberini. Poi Venezia, dove si scambia con la C, poi Trastevere e Fermi. Da Fermi sono previste altre 8 stazioni con alcune varianti, tra le quali il San Camillo. Poi ancora Magliana e Roma70.

La metro B verrà potenziata

Il progetto sulla rete metropolitana di Roma vede oltre che alla realizzazione della metro D anche il potenziamento della già esistente linea B, con varie possibilità. Un'ipotesi sarebbe quella di prolungare la tratta oltre il capolinea di Laurentina con nuove fermate a Fonte Meravigliosa, Cecchignola Sud Tor Pagnotta e Ardeatina sul Raccordo. Sarebbe l'opzione più semplice con un costo stimato tra un miliardo e mezzo e due miliardi. La seconda tratta prevederebbe un prolungamento da Eur Magliana a Torrino Nord, Torrino Sud, Cina, Cavaceppi, Eroi di Cefalonia e Eroi di Rodi, comprendnedo in questo modo il Torrino, Spinaceto, Mostacciano e Tor de' Cenci.