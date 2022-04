Metro C, chiuso il tratto fra Giardinetti e Grotte Celoni: disposto servizio di navette sostitutive Servizio interrotto fra la stazione di Giardinetti e quella di Grotte Celoni, sulla linea C della metropolitana: disposto il servizio di navette sostitutive in superficie.

A cura di Beatrice Tominic

Sono cinque le stazioni della linea C della metropolitana in cui il servizio è interrotto: da Giardinetti a Grotte Celoni, che comprende le fermate di Torre Nova, Torre Angela e Torre Gaia. A causa di un guasto ad uno dei treni in servizio nella metropolitana, infatti, il tratto da Giardinette a Grotte Celoni non può essere percorso in metropolitana: per questa ragione è stato disposto un servizio di navette sostitutivo in superficie.

I tempi per raggiungere il quadrante più ad est della città di Roma, pertanto, oggi potrebbero allungarsi a causa del percorso in superficie. Il fatidico guasto al treno che ha bloccato la circolazione della linea C della metropolitana è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione di Torre Angela.

La comunicazione di Atac su Twitter

Come ha fatto sapere Atac con un tweet, infatti, il servizio a bordo della linea C della metropolitana è attivo fra le stazioni di San Giovanni e Torrenova e poi, di nuovo, fra Grotte Celoni e il capolinea di Monte Compatri Pantano. Non ci sono ancora informazioni utili sui tempi del ripristino: come ricordano da Atac, però, sul profilo di Info Atac su Twitter sono sempre attivi gli aggiornamenti in tempo reale.

Rallentamenti in metro A

Nel corso della giornata di oggi, venerdì 29 aprile, sono stati segnalati rallentamenti anche per quanto riguarda gli spostamenti della linea A della metropolitana di Roma. La causa, stavolta, è stata un intervento tecnico che è stato effettuato presso la stazione del capolinea di Anagnina, nel quadrante a sud est della capitale. La circolazione, da circa un paio d'ore, è tornata in corso di normalizzazione.