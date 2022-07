Metro A di Roma ferma: circolazione interrotta tra Ottaviano e Battistini, navette sostitutive Circolazione ferma tra Ottaviano e Battistini mercoledì 13 luglio a causa di un’interruzione elettrica. Attivate navette sostitutive, forti rallentamenti lungo tutta la metro A.

A cura di Alessia Rabbai

La metropolitana linea A di Roma è ferma, interrotta nella tratta tra Ottaviano e Battistini, luno entrambe le direzioni. A comunicarlo Atac, che intorno alle 8.30 di mercoledì 13 luglio ha pubblicato un tweet sulla suo profilo Twitter ufficiale. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino ha informato gli utenti che: "La circolazione al momento è interrotta nella tratta tra Ottaviano e Battistini in entrambe le direzioni" si legge. Per sopperire al disservizio e agevolare gli spostamenti dei passeggeri ha inoltre comunicato che: "Nella tratta non servita è stato attivato il servizio di navetta sostitivo".

I viaggiatori dunque hanno dovuto scendere dai treni e risalire in strada, per usufruire del servizio di superficie. Inevitabili i disagi in questo mercoledì mattina che si preannuncia nero, per chi si deve spostare lungo le stazioni della linea A. A causare il temporaneo stop della tratta interessata della linea A sarebbe stata un'interruzione elettrica. Atac fa inoltre sapere che sul posto sono già stati inviati i tecnici, al lavoro per risolvere l'inconveniente nel più breve tempo possibile.

Metro A rallentata tra Ottaviano ed Anagnina

Mentre la tratta compresa tra Battistini e Ottaviano è ferma, con i convogli che non transitano lungo entrambe le direzioni, la circolazione lungo il resto della linea A, tra le stazioni di Ottaviano e Anagnina risulta fortemente rallentata. I viaggiatori hanno segnalato a Fanpage.it banchine strapiene, specialmente alla stazione Termini, dove le persone si sono accalcate in attesa dell'arrivo dei treni. Altri utenti hanno invece segnalato di essere rimasti fermi per almeno dieci minuti all'interno dei convogli prima dell'arrivo in strazione. Chi si trova alle fermate degli autobus ha detto che dopo mezz'ora di stop alla metro le navette non sono ancora passate.