Meteo Roma e Lazio 24 luglio: allerta caldo, temperature fino a 36 gradi percepiti Quella di oggi in tutto il Lazio è una giornata da bollino arancione. Allerta caldo a Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, dove i termometri arriveranno fino a 35 gradi, ma quelli percepiti saranno di più. Il picco di calore ci sarà intorno alle 14 con 36 gradi percepiti, motivo per cui è sconsigliato uscire a meno che non sia strettamente necessario.

Giornata segnata dalle alte temperature quella che ci sarà oggi – ma anche domani – a Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo. Oggi saranno registrati 24 gradi già alle 8 di mattina, con la temperatura che alle 14 arriverà a 34 gradi, ma quella percepita sarà di 36 gradi. Domenica, invece, alle 8 verranno registrati 26 gradi. Le massime arriveranno a toccare 35 gradi, con temperatura percepita di 36 gradi. Temperature molto alte, tanto che il ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta per le ondate di calore, con le giornate contrassegnate dal bollino arancione. Il picco di caldo sarà registrato soprattutto intorno alle ore 14, orario in cui si consiglia alle persone di non uscire di casa se non strettamente necessario, onde evitare colpi di calori che potrebbero portare a malori, soprattutto negli anziani e nei bambini.

Meteo Roma e Lazio: termometri fino a 35 gradi

Non solo Roma: il bollino arancione è stato dato anche a Rieti e Frosinone, mentre a Viterbo il caldo sarà meno insistente e il bollino è giallo. A Latina è giallo sia sabato sia domenica. Bollino verde sabato a Civitavecchia, e giallo domenica. A Roma, come detto, la minima sarà di 24 gradi già dalla mattina presto, mentre alle 14 i gradi percepiti saranno ben 36. Stessa cosa a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone, dove il termometro si avvicinerà a 35 gradi. Non sono previste precipitazioni in nessuna zona della regione, mentre i cieli saranno sereni e privi di nuvole. I venti soffieranno tra deboli e moderati. La situazione rimarrà invariata nei prossimi giorni, con le temperature che continueranno ad alzarsi e il caldo che continuerà ad aumentare.