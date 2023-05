Maxi rissa in un pub ad Alatri tra ragazzi, coinvolte 20 persone: sangue e sgabelli rotti I responsabili, tutti maggiorenni, non sono stati ancora identificati. Sconosciuti restano per ora i motivi della rissa scoppiata all’interno del Satyricon 2.0, probabilmente tra due gruppi di ragazzi rivali.

Maxi rissa all'interno di un locale di Tecchiena, frazione di Alatri, paesino in provincia di Frosinone. Intorno alle 4.30 di notte almeno venti persone si sono rese protagoniste di una lite furiosa- Sangue a terra, sgabelli rotti, un 38enne ferito e andato autonomamente al pronto soccorso. I responsabili, tutti maggiorenni, non sono stati ancora identificati. Sconosciuti restano per ora i motivi della rissa scoppiata all'interno del Satyricon 2.0, probabilmente tra due gruppi di ragazzi rivali. Ancora in corso le indagini dei carabinieri.

Non è la prima volta che nel territorio di Alatri si verificano episodi violenti. Nello stesso paesino del frusinate, infatti, il 19enne Thomas Bricca è stato ucciso lo scorso 30 gennaio con un colpo di pistola sparato da un motorino in corsa. Anche in quel caso al centro dell'omicidio, sostengono gli investigatori, ci sono motivi di rivalità tra due gruppetti di ragazzi. Due persone sono state accusate di omicidio e dovranno ora affrontare il processo.

Alatri è anche il paese in cui è stato ucciso, nella notte tra il 25 e il 26 marzo del 2017, Emanuele Morganti, 21 anni. All'esterno di un pub nel centro storico del piccolo comune è stato picchiato con incredibile violenza da nove ragazzi. A febbraio 2021 i presunti responsabili della morte del ragazzo, Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, condannati a quattordici anni di reclusione dalla Corte di assise d’appello del tribunale di Roma. Emanuele Morganti era residente, tra l'altro, proprio nella frazione di Tecchiena.