Maxi furto in un attico ai Parioli: rubano dalla cassaforte 100mila euro di oro e gioielli I poliziotti cercano una banda di ladri, che ha rubato oro e gioielli per un valore di 100mila euro dalla cassaforte di un attico ai Parioli.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Centomila euro di gioielli è il bottino di un furto in appartamento ai Parioli. I ladri utilizzando la fiamma ossidrica hanno aperto la cassaforte che si trovava incastonata nella parete della camera da letto. I fatti risalgono al pomeriggio della scorsa domenica 26 febbraio e si sono verificati in un appartamento in via Ruggero Fauro, la stessa strada in cui la sera del 14 maggio del 1993 all'uscita del teatro Parioli il giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo, recentemente scomparso all'età di quarantotto anni, ha rischiato di morire in un attentato mentre era insieme a sua moglie Maria De Filippi, quando la sua auto è stata imbottita di tritolo.

I ladri hanno aperto la cassaforte con la fiamma ossidrica

L'abitazione in cui è stato messo a segno il furto si trova anch'essa a pochi metri dal teatro che ha ospitato il Maurizio Costanzo Show. L'appartamento preso di mira e svaligiato dai ladri è un attico. La proprietaria al suo rientro trovando la casa a soqquadro ha dato l'allarme, denunciando l'accaduto alla Polizia di Stato. I malviventi, presumibilmente consapevoli che la proprietaria non era in casa dopo averne studiato i movimenti, secondo quanto ricostruito finora si sono intrufolati al suo interno, cercando ovunque soldi e oggetti di valore da portare via.

Rubati oro e gioielli preziosi da un attico ai Parioli

Una volta in camera da letto i ladri hanno trovato la cassaforte e, muniti di fiamma ossidrica, l'hanno aperta. Al suo interno erano racchiusi gioielli costosissimi, dal valore complessivo di 100mila euro. Oro e pietre preziose di vario tipo finiti tutti nel sacco, poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Villa Glori e della Scientifica, che hanno svolto gli accertamenti nell'appartamento, ascoltato alcune persone e stanno cercando di risalire ai responsabili.