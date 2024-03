Maxi furto in gioielleria a Prati, rompono la saracinesca e scappano con un bottino da 150mila euro Hanno fatto irruzione ieri notte nella gioielleria Fichera di via dei Gracchi e sono scappati portando con sé 150mila euro di gioielli e preziosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È avvenuto nella notte fra ieri, giovedì 14 e oggi, venerdì 14 marzo 2024 in via dei Gracchi, in pieno centro a Roma, nel quartiere di Prati: alcuni ladri hanno fatto irruzione in una gioielleria. Sono entrati in piena notte e sono riusciti a fuggire indisturbati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, portando via con sé un bottino di gioielli e preziosi dal valore di 150mila euro circa.

Il maxifurto questa notte a Prati

Sono arrivati davanti alla gioielleria nella notte di oggi. I ladri, un gruppo di persone, si è posizionato davanti ad una delle gioiellerie che si trovano in via dei Gracchi, la gioielleria Fichera, al civico 155. I ladri, di cui non si conosce ancora il numero esatto, una volta arrivati nel luogo in cui avevano in mente di portare a termine il colpo, hanno divelto la saracinesca e la porta del negozio. Poi sono entrati facendosi strada nel locale, alla ricerca di gioielli, orologi e preziosi da poter rubare. In breve tempo, prima ancora dell'arrivo della polizia, sono riusciti a scappare con il bottino, senza lasciare alcuna traccia, almeno secondo quanto emerso ora.

L'intervento delle forze dell'ordine

Non appena scattato l'allarme, hanno raggiunto il luogo della rapina immediatamente gli agenti della polizia del commissariato Prati e i colleghi di Villa Glori. Al loro arrivo, però, i ladri erano già fuggiti, portandosi con sé un bottino da circa 150mila euro. Non appena giunti hanno immediatamente aperto le indagini e acquisito le immagini riprese dalle videocamere della zona. Ora gli agenti le stanno analizzando per cercare di chiarire qualche ulteriore dettaglio sul caso e identificare gli uomini coinvolti.