Maxi colpo a Roma: rubata collezione da 70mila euro di francobolli a un filatelico L'uomo, disperato, ha chiamato la polizia: ignoti sono entrati nella sua abitazione aprendo la cassaforte con la fiamma ossidrica per rubare 25mila euro in contanti e la sua collezione di francobolli da 70mila euro.

A cura di Natascia Grbic

Una collezione di francobolli da 70mila euro più 25mila euro in contanti: maxi colpo a Roma, nel quartiere Africano, dove una banda di ladri ha messo a segno un furto da quasi 100mila euro di valore. La vittima è un collezionista di francobolli, e che gestisce un negozio dedicato proprio alla filatelia nel centro storico della capitale. La sua collezione privata era tenuta all'interno di una cassaforte nella sua abitazione: i ladri l'hanno aperta con la fiamma ossidrica. Per questo gli agenti della Polizia di Stato che indagano sul caso pensano a un colpo messo a segno da professionisti del settore. Che hanno agito chirurgicamente, senza lasciare tracce o impronte digitali e, ovviamente, quando l'uomo non era in casa.

Il maxi colpo, come riportato da Il Messaggero, è stato messo a segno in via Rocca Sinibalda. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia Vescovio insieme alla Scientifica, che ha cercato tracce dei ladri, senza trovarle. L'ipotesi è appunto che si tratti di una banda di professionisti, che ha agito in modo preciso sapendo perfettamente dove andare a cercare. Non è escluso che si sia trattato di un colpo su commissione di qualcuno che voleva appropriarsi della collezione dell'uomo, o per aggiungerla alla propria o per venderla.

Gli agenti controlleranno le telecamere di sorveglianza nella zona in modo da vedere se vi siano movimenti sospetti che possano aiutare a identificare i ladri. Saranno monitorati anche i siti di vendita: la collezione infatti, potrebbe essere venduta in blocco a privati oppure – com'è più probabile per non destare sospetti – singolarmente.