Mauro Buttarelli scomparso da Olevano Romano con il trattore: nessuna notizia da oltre 20 giorni Sono settimane di apprensione per i famigliari di Mauro Buttarelli detto Totò, il cinquantanovenne lavoratore agricolo scomparso il 19 luglio scorso a bordo del suo trattore. Di lui non si hanno notizie da oltre venti giorni e la comunità è preoccupata. Chiunque lo abbia visto contatti le forze dell’ordine.

A cura di Alessia Rabbai

Mauro Buttarelli

Mauro Buttarelli è scomparso da Olevano Romano, Comune di poche migliaia di abitanti in provincia di Roma, il 19 luglio scorso. Del cinquantanovenne non si hanno notizie ormai da oltre venti giorni e i suoi famigoliari sono in apprensione per la sua assenza, temendo con il passare del tempo che possa essergli accaduto qualcosa di brutto. Secondo quanto ricostruito Totò, così lo chiama chi gli vuole bene, che era molto conosciuto e apprezzato all'interno della comunità per i lavori agricoli che svolgeva, si è allontanato da casa con il suo trattore e non vi ha più fatto ritorno. Quando i suoi cari non lo hanno visto rientrare si sono preoccupati e hanno dato l'allarme, contattando le forze dell'ordine e denunciandone la scomparsa. Nel frattempo sono trascorse diverse settimane e non è stato più visto. A diffondere l'appello Penelope scomparsi Lazio. "Chiunque abbia informazioni sul signor Mauro Buttarelli (detto Totò) è pregato di contattare il Centro Operativo Comunale al numero 3493172541 e/o avvisare immediatamente le Forze dell’ordine – si legge in un post diffuso dai canali istituzionali del Comune di Olevano Romano e dal sindaco Umberto Quaresima – Stiamo continuando le verifiche sul territorio".

La descrizione di Mauro Buttarelli

Mauro è alto 1,70 metri, di corporatura robusta, ha capelli color castano chiaro e occhi marroni. Il trattore sul quale si trovava è un Fiat 70-86 Newholland di colore arancione. Con sé aveva il telefonino, che risulta però irraggiungibile. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno raccolto quante più informazioni possibili su Mauro, per cercare di mettere insieme i tasselli e ricostruire le ultime ore in cui è stato visto e lo sta cercando un dispiegamento di forze tra militari, vigili urbani, protezione civile, vigili del fuoco, anche con elicottero e droni. Al momento da quanto si apprende non risultano segnalazioni di avvistamenti. Chiunque lo avesse visto o avesse notato una persona che si avvicina alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine o rivolgersi in caserma.