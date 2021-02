Matteo Baldassarra, un operaio di 24 anni di Sora, è morto sul lavoro all'interno della cartiera ‘San Martino' a Broccostella, provincia di Frosinone. Stava facendo il turno notturno. Stando alle primissime informazioni il ragazzo sarebbe stato travolto e schiacciato da alcune balle di cellulosa. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare niente per salvarlo. Stanno indagando sulla vicenda i carabinieri di Sora, arrivati alla cartiera insieme al pm di turno della procura di Cassino. In corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente.