Mattarella andrà a Colleferro per il ricordo di Willy Monteiro a 5 anni dalla morte

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Colleferro per la cerimonia commemorativa del quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte. Il prossimo 16 settembre il capo dello Stato si recherà in piazza Willy per un intervento pubblico, intorno alle 10.30 di quel martedì, in ricordo del 21enne morto in seguito a un pestaggio avvenuto il 6 settembre 2020 a Colleferro nel tentativo di difendere un amico.

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro

Willy Monteiro Duarte, 21enne di Paliano, è stato ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Il giovane è intervenuto per difendere un amico durante una lite e in quell’occasione è stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzi, subendo colpi violenti che ne hanno causato il decesso. L’episodio ha suscitato grande indignazione e attenzione mediatica in tutta Italia.

Le condanne: ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni per Gabriele Bianchi

Per la morte di Willy, i giudici della Corte d'Appello bis hanno condannato Marco Bianchi all'ergastolo e il fratello, Gabriele Bianchi, a 28 anni di carcere grazie al riconoscimento delle attenuanti. La sentenza è stata emessa lo scorso 14 marzo 2025.

La procura aveva chiesto per entrambi i fratelli Bianchi la condanna all'ergastolo e la non concessione delle attenuanti generiche. Per i pm la "morte di Willy è un evento indecente, sia nelle modalità in cui è avvenuta sia per i motivi". I giudici d'appello bis hanno riconosciuto le attenuanti solo a Gabriele Bianchi.

Per l'omicidio di Willy, Francesco Belleggia è stato condannato a 23 anni di reclusione in primo grado dalla Corte d’Assise di Frosinone il 4 luglio 2022. La condanna è stata confermata in appello e la Cassazione l'ha resa definitiva. Mario Pincarelli è stato condannato sempre nel 2022 a 21 anni di reclusione. La condanna è stata confermata, anche in questo caso, in appello e la Cassazione ha reso la pena definitiva.