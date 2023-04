Martina scomparsa a 18 anni da una struttura medica a Genzano: “Potrebbe trovarsi in difficoltà” Martina è una ragazza di diciotto anni scomparsa da una struttura medica a Genzano. La famiglia ha lanciato un appello a Chi l’ha Visto per ritrovarla.

A cura di Natascia Grbic

Martina è una ragazza di diciotto anni scomparsa da una struttura medica a Genzano, dove era ricoverata. La giovane, che potrebbe trovarsi in difficoltà, non ha con sé i documenti, mentre il cellulare risulta spento. La famiglia ha lanciato un appello ieri sera alla trasmissione Chi l'ha Visto, chiedendo a chiunque l'abbia vista o abbia notizie di contattarli.

"Mia figlia era stata ricoverata in una struttura di Genzano, lei sta attraversando un momento di forte fragilità psicologica ed emotiva, dunque ha bisogno di aiuto – le parole della madre – Stava anche assumendo una terapia farmacologica, prescritta dai medici, e da domenica non lo fa più".

"Potrebbe essere a Roma, lì frequentava delle zone: San Basilio, Tufello, Colli Aniene, Bufalotta, ma anche Prati". La ragazza, secondo quanto riportato dalla donna, è facilmente manipolabile. "Torna a casa, siamo tutti preoccupati e qualsiasi problema lo possiamo affrontare assieme".

Martina ha diciotto anni, è alta un metro e sessanta, ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa era vestita con dei fuseaux neri dell'Adidas con la striscia bianca ai lati, una felpa con cappuccio grigia, giubbotto nero e scarpe da ginnastica nere. Ha un piercing al naso e una cicatrice a forma di croce nella parte superiore del polso. La ragazza deve prendere dei farmaci e seguire una terapia, ma dal momento della scomparsa non ha più assunto nulla.

Al momento della giovane non c'è nessuna traccia. Nessuno ha contattato la famiglia, e per adesso non è stata avvistata nelle zone elencate dalla madre. La speranza è che dopo questo appello, in tanti possano fare attenzione e magari dare notizie di Martina.