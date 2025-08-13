roma
Marito e moglie morti nell’incidente a Vignanello, la figlia sopravvissuta: “Vivo di ricordi e sorrisi”

Sta meglio Aurora Montanaro, la giovane sopravvissuta nello schianto mortale a Vignanello, in cui sono deceduti i suoi genitori, Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita. Lo straziante messaggio sui social: “Mi mancate”.
A cura di Natascia Grbic
Aurora Montanaro, la giovane consigliera comunale di Vignanello sopravvissuta al tragico incidente stradale in cui hanno perso la vita i genitori Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita, è uscita dalla terapia intensiva. La ragazza sta meglio, e ha voluto affidare un messaggio ai social per ricordare con commozione la madre e il padre, deceduti purtroppo sul colpo.

"Ringrazio tutte le persone che a vario titolo sono state vicine a me e a mio fratello in questo tragico momento nel quale abbiamo perso le persone più importanti che avevamo – le parole di Aurora Montanaro -, i nostri genitori. Mamma Maria Vittoria, una combattente, una leonessa, la mia bimba, che mi manca come l’aria. Era linfa vitale per noi, aveva un pensiero per tutti. Tornare a casa senza vederti sarà durissima. Papà Marcello, lavoratore di nome e di fatto, non sapeva cosa significasse fatica perché dietro al lavoro c’era sempre la sua famiglia, il tuo unico e vero pensiero. Mi mancate e sarà dura riniziare questa nuova vita senza farvi partecipi. Vivo di ricordi e di sorrisi".

L'incidente è avvenuto sabato nove agosto nel Viterbese, intorno alle 20, sulla strada provinciale 30 che collega Centignano a Vasanello. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la macchina con a bordo la famiglia Montanaro – che viaggiava in direzione Vasanello – si è scontrata con un'altra vettura, proveniente dall'opposto senso di marcia. L'impatto è stato devastante: Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita sono morti sul colpo, per loro non c'è stato nulla da fare. Aurora Montanaro, in condizioni gravissime, è stata elitrasportata all'ospedale Gemelli di Roma. Per estrarla dall'automobile, dentro alla quale era rimasta incastrata, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. I funerali dei due coniugi si terranno domani alle 10 nella chiesa Collegiata di Vignanello.

