Marito e moglie escono per andare a cena fuori: i ladri svaligiano casa I carabinieri sono sulle tracce dei ladri, che hanno svaligiato una casa a Velletri. Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per portare via gioielli in oro e denaro.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sono usciti per andare a cena fuori. Al loro rientrano hanno trovato la casa a soqqadro, soldi gioielli e oggetti di valore non c'erano più. È accaduto la sera di sabato scorso 20 maggio a Velletri, dove un'abitazione è stata presa di mira da malviventi, che l'hanno svaligiata, approfittando che i proprietari erano assenti. Due o più persone si sono intrufolate di nascosto in un appartamento in via Vittorio Marandola.

I ladri sono entrati senza forzare la porta

Il furto in appartamento risale allo scorso fine settimana. I proprietari di casa hanno sporto denuncia, raccontando l'accaduto. Avevano deciso di uscire per andare a cena e trascorrere una serata spensierata. Al loro rientro hanno trovato tutta l'abitazione in disordine. Secondo quanto ricostruito in sede di accertamento i ladri sarebbero riusciti ad entrare nonostante le porte blindate. A raccogliere la denuncia sono stati i carabinieri della locale Compagnia, dove ieri mattina si è recata la coppia. I carabinieri hanno svolto un sopralluogo all'interno dei due appartamenti e non c'erano segni di effrazione, ciò fa pensare che non abbiano usato arnesi da scasso.

I ladri hanno portato via denaro e oggetti in oro

I ladri si sarebbero poi dati alla fuga, portando via denaro e gioielli in oro. I carabinieri hanno svolto le verifiche necessarie e ascoltato gli altri condomini, per capire se qualcuno abbia sentito qualche rumore sospetto o notato il passaggio di persone estranee per le scale del palazzo, mentre era in corso il furto. Sono in corso gli accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza di zona, per capire se abbiano immortalato il passaggio dei ladri.