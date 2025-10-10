Margaret Spada morta durante intervento al naso: fatali 36 minuti senza soccorsi, defibrillatore era scarico

A rivelarsi fatale per Margaret Spada è stato un ritardo di 36 minuti tra il malore e la chiamata ai soccorsi. Un tempo lunghissimo per un arresto cardiaco, il defibrillatore era scarico. La gip deve esprimersi sull’eventuale arresto dei medici Procopio.

Agata Margaret Spada, morta dopo essere stata sottoposta ad una rinoplastica a Roma.

Trentasei minuti è il tempo trascorso dal momento in cui Margaret Spada si è sentita male con un arresto cardiaco fino a quando sono stati chiamati i soccorsi. Nel frattempo i due chirurghi Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio, hanno tentato di rianimarla invece di chiedere l'immediato intervento di un'ambulanza. Tempo prezioso che avrebbe consentito, qualora fossero stati allertati subito gli operatori sanitari, di salvare la vita a Margaret. La ventiduenne originaria di Lentini in Sicilia aveva raggiunto Roma per sottoporsi a un intervento di rinoplastica in un abulatorio dell'Eur il 4 novembre del 2024. Questi sono gli aspetti evidenziati all'interno della relazione dei carabinieri dei Nas. Ieri c'è stato l'interrogatorio dei due professionisti indagati per omicidio colposo in concorso.

I Procopio continuano a operare in Albania

Spetterà alla giudice delle indagini preliminari stabilire nei prossimi giorni se sia il caso di disporre la misura di custodia cautelare nei confronti dei Procopio e di impedigli di svolgere la professione medica. I Procopio continuano nel frattempo a operare in Albania. Assistiti dall’avvocato Domenico Oropallo, sostengono che i loro tentativi di soccorrere la paziente non sono stati inefficaci, altrimenti il decesso sarebbe sopraggiunto subito, quando ancora si trovavava nel loro ambulatorio. I medici inoltre sostengono che l'ambulatorio nonostante fosse privo di autorizzazioni avesse gli strumenti necessari per lo svolgimento della rinoplastica.

Margaret Spada aveva una anomala conduzione cardiaca

Nel corso dell'udienza è emerso come il ritardo nella chiamata ai soccorsi e nel trasporto in ospedale sia stato fatale. Margaret Spada soffrisse di una condizione sconosciuta, chiamata sindrome di Wolff-Parkinson-White, ossia un'anomala conduzione cardiaca. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti svolti i due medici soccorrendola non avrebbero usato il defibrillatore, che aveva le batterie scariche, ma le hanno praticato un massaggio cardiaco con aspirazione di liquido dai polmoni. Nessuno infatti aveva detto a Margaret Spada che prima dell'intervento sarebbe dovuta rimanere a digiuno ed la fuoriuscita di liquido l'ha soffocata quando ha perso i sensi. La somministrazione di farmaci o anestetici invece è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’esito dell’intervento.