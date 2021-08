Marcell Jacobs il campione olimpico a Sabaudia: fan in delirio per autografi e selfie Tutti pazzi a Sabaudia per Marcell Jacobs, il velocista italiano oro olimpico nei 100 metri e 4×100 a Tokyo 2021. L’atleta si è scattato un selfie insieme alla compagna pubblicandolo su Instagram e ha trascorso Ferragosto e la vigilia in compagnia della sua famiglia. In tanti gli hanno chiesto autografi e foto.

A cura di Alessia Rabbai

Marcell Jacobs, il velocista italiano campione olimpico ha trascorso qualche giorno in compagnia della sua famiglia al mare nella bella Sabaudia, città del litorale pontino sempre più gettonata da parte dei vip e degli atleti di spicco del mondo delllo sport. Un selfie pubblicato sulle stories di Instagram lo immortala insieme alla compagna Nicole Daza, geolocalizzato all'Hotel Oasi di Kufra, nel Parco Nazionale del Circeo. Jacobs ha scelto Sabaudia per trascorrere la vigilia di Ferragosto e il 15 agosto, per godersi un po' di relax e divertimento tra mare, buona cucina e paesaggi immersi nella vegertazione. La presenza del campione olimpico medaglia d'oro ai 100 metri e alla 4×100 a Tokyo 2021 non è di certo passata inosservata e in tanti gli si sono avvicinati per chiedergli autografi e selfie. Gli abitanti di Sabaudia sono ormai abituati alla presenza dei personaggi famosi in città, primo fra tutti Francesco Totti, che ne è particolarmente legato che che spesso raggiunge la meta turistica anche per pochi giorni. Oltre a Jacobs sono stati avvistati altri personaggi del mondo dello spettacolo come il cantante Ultimo, Tommaso Paradiso e l’attore Enrico Brignano.

Chi è Marcell Jacobs

Ormai il mondo intero sa chi è Marcell Jacobs, nato a El Paso, medaglia d'oro ai Giochi olimpico di Tokyo 2021. Jacobs si è trasferito a Desenzano del Garda all'età di due anni. A dieci ha iniziato a praticare l'atletica leggera. A ventisei anni si è poi trasferito a Roma e sono da allora trascorsi ormai tre, per poter proseguire con la sua carriera da velocista. Attualmente abita a nel quadrante Nord con la compagna e i figli nel quartiere di Collina Fleming. Nella Città Eterna si è allenato allo stadio Paolo Rosi, riuscendo così a vincere l'ambizioso traguardo salendo sul gradino più alto del podio olimpico con la medaglia d'oro nei cento metri.