Manifestazione per la Pace oggi sabato 9 marzo 2024 a Roma: strade chiuse e linee bus deviate Previsto per oggi, sabato 9 marzo, un corteo organizzato dalla Cgil "per chiedere il diritto a manifestare e il cessate fuoco a Gaza ed in Ucraina", dalle 13 alle 19 con appuntamento a piazza della Repubblica: le strade chiuse e le linee bus deviate.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla manifestazione del 5 marzo 2022.

Appuntamento alle 13 oggi, sabato 9 marzo 2024, per una nuova manifestazione per la Pace organizzata dalla Cgil nazionale. In particolare, il corteo è stato organizzato "per chiedere il diritto a manifestare e il cessate fuoco a Gaza ed in Ucraina". La partenza è in piazza della Repubblica e l'arrivo è previsto ai Fori Imperiali, per le ore 17.30, anche se le modifiche alla viabilità sono previste fino alle 19. È prevista la partecipazione di circa 8mila persone.

Il percorso del corteo: le strade chiuse

Come di consueto, per permettere il passaggio del corteo sono state chiuse le strade in cui sfilano i manifestanti, dalla partenza in piazza della Repubblica fino all'arrivo ai Fori Imperiali. Le strade coinvolte, quindi chiuse al passaggio del corteo, sono:

via delle Terme di Diocleziano,

via Amendola,

via Cavour,

piazza dell’Esquilino,

largo Corrado Ricci.

Modifiche alla viabilità: autobus deviati o a percorso limitato

A causa della chiusura delle strade coinvolte nel corteo, molte linee di autobus, sia Atac che Tpl, sono costrette a modificare il loro percorso. Il tragitto di alcuni è stato deviato, in altri casi sono previste limitazioni di percorso. Ecco le linee bus coinvolte:

5,

14,

16,

38,

40,

51,

60,

64,

66,

70,

71,

75,

82,

85,

87,

105,

117,

118,

170,

223,

360,

590,

649,

714,

910,

H,

C3.

Le motivazioni della manifestazione indetta dalla Cgil

Come anticipato, il corteo è stato indetto dalla Cgil nazionale per "chiedere il diritto a manifestare e il cessate fuoco a Gaza ed in Ucraina". Il corteo arriva dopo la giornata nazionale del 24 febbraio, convocata dalle coalizioni di AssisiPaceGiusta e Europe for Peace che ha già visto la mobilitazione di oltre 120 città e decine di migliaia di cittadini e cittadine.

Come scrive la Cgil in un comunicato, oggi si scende in piazza per "difendere il diritto e la libertà di manifestare; cessate il fuoco; impedire il genocidio; garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza; liberazione di ostaggi e prigionieri; fine dell'occupazione e riconoscimento dello Stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu; conferenza internazionale per la pace e la giustizia in Medio Oriente".

Numerose le sigle che hanno aderito, da Rete Italiana Pace e Disarmo all'Associazione per la Pace, da Arci ad Emergency, da Legambiente fino alla Rete degli Studenti Medi e all'Unione degli Universitari.