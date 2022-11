Manifestazione per la pace oggi a Roma: percorso, strade chiuse e bus deviati il 5 novembre Oggi, sabato 5 novembre, in programma una manifestazione per la pace promossa dalle associazioni della rete Europe for Peace. La partenza è prevista da piazza della Repubblica e l’arrivo sarà in piazza San Giovanni.

A cura di Enrico Tata

"Europe for Peace-Cessate il fuoco subito" è il titolo della manifestazione per la pace prevista oggi, sabato 5 novembre, a Roma. La questura della Capitale fa sapere che sono previste circa 50mila persone. La partenza del corteo sarà alle ore 14 da piazza della Repubblica e l'arrivo è previsto intorno alle 15 a piazza San Giovanni, dove sono in programma diversi interventi dal palco. Per la manifestazione ci saranno chiusure stradali e bus deviati, come comunicato da Roma Mobilità.

"Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni Unite di convocare urgentemente una Conferenza Internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti per combattere le povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la transizione ecologica, per il lavoro dignitoso”, è la piattaforma programmatica della manifestazione a cui hanno aderito, tra le altre associazioni e sindacati, Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Comunità di Sant’Egidio, Libera, Emergency.

Manifestazione per la pace oggi a Roma: il percorso del corteo

L'appuntamento è per le ore 12 in piazza della Repubblica. La partenza del corteo è fissata tuttavia alle ore 14. Questo il percorso: da piazza della Repubblica si passerà per via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. L'arrivo sarà in piazza San Giovanni, dove sono previsti interventi a partire dalle ore 15. La conclusione della manifestazione è prevista alle ore 19.

Strade chiuse e bus deviati per il corteo sulla pace a Roma il 5 novembre

Tutte le vie interessate dal passaggio del corteo verranno momentaneamente chiuse al traffico, così come piazza San Giovanni e piazza della Repubblica. Dalle 8 scatteranno i divieti di sosta in piazza della Repubblica e piazza di Porta San Giovanni.

Queste invece le 29 linee di trasporto pubblico che subiranno deviazioni:

3NAV,

5,

14,

16,

40,

50,

51,

60,

64,

66,

70,

71,

75,

81,

82,

85,

87,

105,

170,

218,

360,

590,

649,

665,

714,

792,

910,

H,

C3.

La questura di Roma fa sapere che in caso di necessità potrebbe richiedere la chiusura degli accessi alla stazione San Giovanni della metro A.