Manifestazione oggi a Roma: percorso del corteo, bus deviati e strade chiuse Oggi, sabato 18 novembre 2023, è previsto a Roma un corteo per gli animali dei rifugi dalle 14 alle 18. Partenza a Piazzale Ostiense e arrivo a piazza di Porta San Giovanni: strade chiuse, divieti di sosta e bus Atac deviati, ecco il percorso.

A cura di Alessia Rabbai

Il corteo a Milano (Foto di Mara Miol)

Sabato 18 novembre è in programma il corteo nazionale a Roma "Giù le mani dai Santuari". Nella Capitale oggi si attendono migliaia di persone provenienti da tutta Italia. La manifestazione è indetta dalla Rete dei santuari di animali liberi, “per chiedere un adeguato riconoscimento giuridico dei santuari degli animali da parte del Ministero della Salute”. La mobilitazione nasce dopo l'abbattimento dei nove maiali nel rifugio Progetto Cuori Liberi a Sairano, in provincia di Pavia, dove si sono registrati contagi di peste suina africana e dove vivono animali liberi dallo sfruttamento, non destinati al consumo umano. L'appuntamento è a Piazzale Ostiense e termina a San Giovanni, l'orario è dalle 14 alle ore 18. Per la durata della manifestazione sono previste deviazioni al traffico e ad alcune linee Atac, strade chiuse e divieti di sosta.

Il percorso del corteo per gli animali dei rifugi a Roma oggi sabato 18 novembre

Il corteo nazionale per gli animali dei rifugi parte da Piazzale Ostiense e termina a piazza di Porta San Giovanni, dopo aver percorso: viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto.



Manifestazione per gli animali dei rifugi a Roma: bus e tram Atac deviati oggi

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione senza intralciare il servizio di trasporto pubblico cittadino, Atac ha previsto una serie di possibili deviazioni per le linee di supeficie, il cui tragitto coincide con le zone interessate dal corteo. Ecco le linee che potrebbero essere deviate:

3NAV

16

23

30

51

75

77

81

83

85

87

117

118

160

280

360

590

714

715

716

718

719

769

775

792

C3

Divieti di sosta previsti per la manifestazione di oggi a Roma

Dalle ore 8 di sabato 18 novembre in concomitanza con la manifestazione sono previsti divieti di sosta in piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, tra piazza di Porta San Paolo e piazza Albania e a piazza di Porta San Giovanni.