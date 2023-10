Manifestazione oggi a Roma: il percorso del corteo per la Palestina, strade chiuse e bus deviati Oggi, sabato 28 ottobre 2023, prevista a Roma una manifestazione per la pace dalle 15 alle 20. Partenza a Porta San Paolo e arrivo a Porta San Giovanni: strade chiuse e bus Atac deviati, ecco il percorso.

A cura di Simone Matteis

Giornata di mobilitazione a Roma per manifestare a favore della pace: oggi, sabato 28 ottobre, un corteo con circa cinquemila persone attraverserà le vie del centro della Capitale da Porta San Paolo a Porta San Giovanni.

La manifestazione, in programma dalle 15 alle 20, si pone "contro la guerra e per una giusta pace in Palestina", richiamando al conflitto in corso in queste ore tra Israele e Hamas.

Il percorso del corteo per la Palestina a Roma oggi sabato 28 ottobre

Come riportato anche nella sezione In Agenda di Roma Mobilità, la manifestazione per la pace in programma per oggi partirà da piazza di Porta San Paolo fino a piazza di Porta San Giovanni. Appuntamento previsto alle ore 15: i cinquemila partecipanti attraverseranno viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Alessandro Manzoni, via Emanuele Filiberto e arriveranno in piazza di Porta San Giovanni, dove il termine della manifestazione è previsto intorno alle ore 20.

Manifestazione per la Palestina a Roma: bus e tram Atac deviati oggi

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione senza intralciare la circolazione cittadina, Atac ha previsto una serie di deviazioni per numerose linee di trasporto, tram e autobus, il cui tragitto coincide con le zone interessate dall'evento:

3NAV,

16

23

30

51

75

77

81

83

85

87

117

118

160

280

360

590

714

715

716

718

719

769

775

792

C3

I divieti di sosta previsti per la manifestazione oggi a Roma

In vista della manifestazione per la pace, la Questura di Roma ha disposto alcuni divieti di sosta lungo le vie interessate dal corteo. In particolare, sarà vietato parcheggiare oltre che su piazza di Porta San Paolo e piazza di Porta San Giovanni, anche in viale della Piramide Cestia, tra Porta San Paolo e piazza Albania, e in piazza Albania, tra via di San Saba e il civico 11.

Gli orari di entrata in vigore dei divieti di sosta, tuttavia, non sono stati specificati: per evitare di incorrere in sanzioni o rimozioni, si consiglia di tenere d'occhio il sito di Roma Mobilità per eventuali aggiornamenti a riguardo.