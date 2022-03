Manifestazione contro la guerra in Ucraina a Roma: migliaia in piazza con le bandiere della pace A Roma manifestazione per la pace e contro la guerra in Ucraina. Presenti in piazza migliaia di persone. Il corteo è partito da piazza della Repubblica e arriverà in piazza San Giovanni.

A cura di Enrico Tata

Migliaia di persone si sono radunate in piazza della Repubblica a Roma per la partenza di un corteo per chiedere la pace in Ucraina che arriverà a piazza san Giovanni. Da una parte della piazza ci sono i movimenti con lo striscione ‘Né Nato né Putin' e dall'altra, invece, ci sono le associazioni e le bandiere della Cgil con una grande bandiera della pace (in foto). Seppure con piattaforme diverse, entrambi gli spezzoni confluiranno in un unico corteo che, come detto, arriverà in piazza San Giovanni.

Ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini: "Non credo che oggi il problema sia fermare la guerra inviando le armi. Non è quella la strada, ma quella della diplomazia. Penso che l'Onu dovrebbe muoversi, per il ruolo che ha, andare in Ucraina ed essere presente al tavolo delle trattative. Con il sindacato ci stiamo muovendo per arrivare a una grande giornata di mobilitazione di tutti i lavoratori europei contro la guerra e per fermare questa guerra. Io credo che in gioco ci sia anche il ruolo dell'Europa. Siamo in una fase in cui si stanno ridisegnando gli equilibri geopolitici del mondo e quindi il ruolo dell'Europa è decisivo. Bisogna superare il concetto della guerra come strumento che può regolare i rapporti tra le persone: questa a me sembra la questione politica, economica e sociale che abbiamo tra le nostre mani".

Qualche momento di tensione si è registrato in piazza poiché le forze dell'ordine hanno impedito, per il momento, l'entrata nel corteo dello spezzone degli studenti di Osa, Opposizione Studentesca d'Alternativa.