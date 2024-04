Manca l’acqua ai Parioli, in viale Liegi si forma una piscina con “idromassaggio”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Manca l'acqua ai Parioli, per la rottura di una tubatura, che ha provocato una copiosa fuoriuscita, fino a creare una piscina in strada. Disagi per i residenti di viale Liegi, via Cimarosa, via Bellini, piazza Ungheria, via Rossini, via Guido d’Arezzo e fino a piazza Verdi, sono centinaia le abitazioni rimaste senz'acqua. I cittadini hanno segnalato la mancanza di acqua già da ieri sera, un disagio che si è protratto ad oggi. A rimanere senz'acqua e dunque costretti a non aprire sono stati anche alcuni commercianti del quartiere.

Una buca ai Parioli che sembra una piscina

All'altezza del civico 17 di viale Liegi si è formata una piscina all'interno di una buca, che è stata transennata per evitare incidenti e che qualche pedone ci cadesse dentro, facendosi male. I passanti hanno scattato foto e video, pubblicati sui social network. Gli utenti si sono sbizzarriti sotto alle immagini, con tanti commenti ironici. "Le famose terme dell'Ungheria" scrivono nei commenti sotto al video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. "Certo che ai Parioli hanno pure la piscina di quartiere e gratis", scrive un altro utente. E ancora: "Bell'iniziativa per abbattere il caldo quest'estate in quel di Roma". Decine i commenti così.

Autobotti ai Parioli per mancanza di acqua

Lungo viale Liegi ci sono autobotti messe a disposizione dei cittadini, per garantire il servizio. Acea fa sapere che la perdita d'acqua sarebbe dovuta alla rottura di una tubatura portante, che si sarebbe verificata durante i lavori dei cantieri stradali". Dunque la mancanza d'acqua nelle abitazioni è dovuta alla temporanea interruzione del flusso idrico, necessaria per ripararla. E aggiunge inoltre che "i tecnici stanno lavorando per risolvere il disservizio nel minor tempo possibile".